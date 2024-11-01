新华社澳大利亚霍巴特10月31日电 （记者章建华、张娜）以“互利共荣 携手新征程”为主题的2024中澳经济合作论坛10月30日在澳大利亚塔斯马尼亚州首府霍巴特举行。来自两国政商界的200余名嘉宾出席活动，探讨加强双边经贸等领域合作。

塔斯马尼亚州州长罗克利夫在活动上致辞说，中国已连续多年保持塔州最大贸易伙伴地位。在截至今年8月底的12个月里，对华出口占该州出口总额的三成。塔州将抓住两国关系发展机遇，拓展对华经贸、人文等领域交流合作。

中国驻澳大利亚大使肖千致辞表示，站在新的历史起点，中澳要相向而行，合力打造更加成熟稳定、富有成果的中澳全面战略伙伴关系。

中国驻墨尔本总领事房新文说，2023年中澳贸易额同比增长9.8%，跃升至创纪录水平。中国与塔州联系同样紧密，中国是塔州最大的国际贸易伙伴、最大的国际游客和国际留学生来源国，也是其重要的入境投资来源国，双方合作展现出巨大发展潜力。

本届论坛由中国驻墨尔本总领事馆和澳大利亚中国总商会墨尔本分会主办，设立有关先进制造业、可再生能源与脱碳、农业与粮食系统的可持续性和促进可持续的国际教育与旅游合作等分论坛。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 15 版）

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