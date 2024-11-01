本报记者 管克江 任皓宇

在新华三集团展台前，工作人员向参观者介绍该公司自主研发的最新款服务器。

本报记者 任皓宇摄

第四十四届海湾信息技术展日前在阿联酋迪拜举行。本届展会以“全球合作打造未来人工智能经济”为主题，吸引了来自180多个国家和地区的6500余家展商参展。多家中企携创新技术成果亮相，受到广泛关注。

超跑造型的车辆外观，顶部张开的机臂和旋翼，可折叠方向盘、驾驶舱透明底盘等技术……切换到飞行模式的小鹏汇天陆空一体式飞行汽车前围满了排队打卡的观众。2022年，小鹏汇天公司自主研发的飞行汽车曾在迪拜完成海外首飞及展示，此次再度参加海湾信息技术展。据介绍，这款陆空一体式飞行汽车在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；在条件允许的环境下切换到飞行模式后，可实现垂直起降，飞越拥堵、障碍、河流等，满足短距离低空出行需求。小鹏汇天创始人赵德力表示，希望此次展览能让世界看到中国智造的成果。

在科大讯飞展台，观众正体验用中文和英语指令控制照明、空调等家居系统。据了解，该智慧空间解决方案支持自然语言对话，可有效满足用户交互的需求。科大讯飞消费者战略与品牌部总经理战文宇表示，科大讯飞将与当地伙伴进一步加强合作，推动人工智能翻译发展，更好助力区域经贸文化交流。

由中国移动国际有限公司（中移国际）带来的智慧围棋机器人，拥有围棋业余20级到职业九段的人机对弈模式及多个段位的五子棋对弈模式。这是中移国际连续第七年参展，围绕智慧园区管理平台、智慧家庭解决方案以及5G+智慧港口、智慧零售等综合解决方案，全面展示了多项科技应用创新成果。

展会上，中关村科学城管委会组织19家科技企业组团参展，展示中关村企业的科技实力和创新能力。北京睿呈时代信息科技有限公司自主研发的数字孪生平台产品Deep Twin可以实现油气资产建设运营和智慧城市等多场景应用；北京智谱华章科技有限公司展示的生成式AI助手可以辅助用户高效获取、处理信息；北京与光科技有限公司展示的多光谱相机加入了先进的多光谱图像采集技术，为实时监控、精准农业、环境监测等领域提供技术支持；由北京眸视科技有限公司研发的巡检机器人，可以协助完成厂区日常巡检任务，实现表针识别、红外测温、燃气泄漏检测等功能……中关村科学城投资服务中心主任刘春哲表示，中东地区蕴含着大量市场机遇。中关村科学城将作为企业发展的坚实后盾，联合各类创新主体，探索创新出海服务模式，助力企业“走出去”。

华为在超过1400平方米的展区里，展示了数智化技术在公共事业、政务、金融、交通等行业的实践和场景化方案，同时展示了数据通信、数据存储、智慧园区、华为云等领域产品，满足不同客户所需。

紫光股份旗下新华三集团在高效多元算力供给、高品质网络连接、海量数据并行处理、主动安全、智能运维以及智能能耗治理等方面展示了多项突破性技术进展，同时展出了医疗、零售、运营商和教育等行业定制化解决方案，助力加速智能化升级。

近年来，中东国家加快推动人工智能发展，助力数字化转型。迪拜世界贸易中心执行副总裁特丽克西表示，今年展会规模再创新高，来自世界各地的参展商展示了许多行业创新产品。期待展会为促进国际创新合作发挥更大平台作用。阿联酋先进技术研究委员会秘书长费萨尔·班奈表示，中东国家与中国在信息技术领域的合作潜力巨大，“我们要利用技术进步更好造福社会”。

（本报迪拜10月31日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 15 版）

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