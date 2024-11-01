本报北京10月31日电 （记者赵益普）外交部发言人林剑10月31日表示，中国愿同各方一道，推动落实全球发展倡议，深入开展城市领域合作，携手为城市发展创造更加美好的未来。

当日例行记者会上，有记者问：10月31日是世界城市日。2024年世界城市日中国主场活动在山东威海、上海两地举办，活动主题为“共建人民城市，共享美好生活”。当前，全球的城市发展仍面临资源短缺、环境污染、极端气候等方面的挑战。发言人如何评价中国在城市可持续发展方面的成就和为世界作出的贡献？

林剑说，世界城市日是首个由中国倡议设立、经联合国大会决议通过的国际日，旨在传承弘扬2010年上海世博会“城市，让生活更美好”的理念，为探讨合作应对各类城市问题、推动落实联合国2030年可持续发展议程提供了重要平台，得到越来越多国家支持响应。

林剑表示，中国正在经历世界上规模最大、速度最快的城镇化进程，城市发展和城镇化建设取得了历史性成就。近年来，中国扎实推进以人为本的新型城镇化，深化城市建设、运营、治理体制改革，加快转变城市发展方式。中国常住人口城镇化率已达到66.16%，超过9.3亿人生活在城镇，城市功能不断完善，人居环境大幅改善，城市治理水平显著提升。在最新公布的全球城市指数报告中，中国城市排名显著上升，3座城市进入全球前十。

林剑说，在自主探索城市高质量发展道路同时，中国也积极分享城市发展经验，同多个国家和地区开展智慧交通、建筑节能、绿色低碳等领域合作，为全球城市可持续发展提供中国智慧。

林剑表示，城市是现代文明的标志，点亮城市发展的“万家灯火”需要各国共同发力。中国愿同各方一道，推动落实全球发展倡议，深入开展城市领域合作，携手为城市发展创造更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 03 版）

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