本报记者 黄培昭

从冈比亚首都班珠尔出发，向西南方向驱车行驶约18公里，便抵达比几娄国家公园，中方援建的冈比亚国际会议中心就坐落在这里。作为两国复交以来实施的首个重大基础设施合作项目，国际会议中心于2020年正式交付冈比亚政府。

国际会议中心总建筑面积约1.4万平方米，包括主会议场、主题会议室、新闻发布中心、双边会议室、办公区和宴会厅等。其设计灵感来源于大西洋的海浪。今年9月，来华参加2024年中非合作论坛北京峰会的冈比亚总统巴罗表示，冈中两国有着深厚友谊。中方援建的国际会议中心成为冈比亚首都的新地标，中方合作的项目帮助冈比亚人民生活得到很大改善。

夕阳下，国际会议中心建筑外墙与海面波光相互辉映，美轮美奂。当地居民马立克告诉记者：“每次经过这里，我们总忍不住驻足欣赏。这座建筑恢弘大气，是我们国家的骄傲，也成为冈中美好友谊的见证。”

冈比亚主流媒体《观点报》在报道中表示：“国际会议中心这座耀眼的建筑，如同大西洋边缘上的宝石，闪烁着现代与传统的光芒。”作为落实2018年中非合作论坛北京峰会成果的具体举措，国际会议中心完美融合了冈比亚建筑风格和中国建筑技术，展示了新时期中国同包括冈比亚在内的非洲国家发展友好关系的坚定决心。巴罗表示，国际会议中心极大促进了冈比亚当地经济发展，期待同中方继续加强在基础设施、医疗卫生、农业技术和投资贸易等各领域务实合作，推动两国关系向更高水平发展。

据国际会议中心承建方江苏省建筑工程集团有限公司技术支持组组长张庆介绍，自启用以来，国际会议中心已成为冈比亚举办国际会议、商务活动和文化活动的首选场所，每年约有500场会议在这里举办。

“作为地标性建筑，国际会议中心造型优雅灵动，成为民众和游客的打卡胜地。”中国驻冈比亚大使刘晋在接受本报记者采访时说，国际会议中心已经过千余场会议活动的检验，助推冈比亚会展经济发展，同时带动相关旅游、贸易和投资，为冈经济社会发展增添了动力。

（本报班珠尔电）

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 03 版）

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