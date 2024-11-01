哈内斯·费尔纳

新中国取得的成就是世界史上最伟大的进步故事之一。在中国共产党的领导下，中国从一个积贫积弱的国家转变为经济繁荣、工业和技术快速发展的大国

我对中国最早的印象来自年幼时祖父在家里分享的故事。他经常讲述中国人民反抗侵略的英勇斗争，尤其赞赏中国共产党人的革命英雄主义精神。这些故事让我印象深刻。

在求学过程中，我与中国的联系进一步加深。通过学习中国哲学，我了解到中华文化素有和而不同的价值追求。我认识到，中国是世界上重要的文明发源地和文化交流中心。过去几十年来，中国的改革开放不仅发展了自身，也影响了世界。

在从事学术工作的同时，我热衷于参加奥中对话交流活动。每次访问中国，我都会被中国悠久的历史、生机勃勃的文化、充满活力的发展所震撼，都会感叹中国取得的进步和中国人民面对挑战时的坚韧精神。无论在中国哪个地方旅行，当地人热情、好客、开放的心态都会给我留下深刻印象。中国就像我的家，一个遥远却让我感到熟悉的国度，一个让我的心灵得到慰藉的第二故乡。在中国的每一个角落，我都有一种归属感。

新中国取得的成就是世界史上最伟大的进步故事之一。在中国共产党的领导下，中国从一个积贫积弱的国家转变为经济繁荣、工业和技术快速发展的大国，成为推动人类社会进步、促进可持续发展的重要力量。中国国际地位不断提高，为广大发展中国家增添了希望。中国人民充满活力，自豪、乐观地建设国家，为中国取得更大成就提供了动力。

当今世界，不同文明应加强交流互鉴。中国积极倡导不同文明包容共存，尊重和维护世界文明的多样性。中国乐于向其他国家学习，既实现自身快速发展，也为国际交流合作搭建平台。中国走在推动建立更加公正合理的国际秩序的前列，积极推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建人类命运共同体，致力于促进共同进步。

300多年前，德国哲学家莱布尼茨在《中国近事》中写道：“中国和欧洲代表了人类文化的两个高峰，如果中西加强合作与文化交流，便可以达成完美和谐的世界。”在21世纪的今天，欧洲同中国加强交流合作，一定能为人类社会发展作出更大贡献。

（作者为奥地利中国与东南亚研究所所长）

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)