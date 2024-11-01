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交流互鉴 携手共进（大使随笔·推动构建人类命运共同体）

华 昕
2024年11月01日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是新中国成立75周年，也是习近平主席对古巴进行国事访问10周年，以及中国共产党和古巴共产党开启理论研讨10周年。在此背景下，中古两党近日在哈瓦那举办第六届理论研讨会，双方围绕“推进社会主义建设事业，构建命运共同体”主题，就落实好两党两国最高领导人重要共识、推动构建中古命运共同体、携手应对日益严峻的全球性挑战深入交换看法，为两国社会主义事业实现更大发展凝聚智慧和力量。

　　中国和古巴分别位于东、西半球，都是共产党领导的社会主义国家，共同的理想信念将两党两国紧密联系在一起。长期以来，双方在社会主义建设事业中相互支持，相互学习借鉴，携手推进各自国家实现发展振兴和现代化。习近平主席2014年对古巴进行国事访问后，两党开启理论研讨会机制。双方就共产党执政规律和社会主义建设规律深入交流，有力推动了各自社会主义事业向前发展。理论研讨会机制成为两党治国理政经验交流的重要平台。

　　中古两党尊重彼此根据本国国情探索社会主义道路，倡导将马克思主义基本原理同各自具体实践和传统文化相结合，不断推进马克思主义本土化时代化。中国共产党从不输出模式，也不要求别国复制中国模式。中古两党相互信任，深入交流借鉴各自成功经验。中方一贯反对美国对古巴封锁制裁，将继续支持古方维护主权和尊严。

　　中国共产党和古巴共产党是各自国家社会主义事业的领导核心。加强党的建设始终是两党理论研讨的重要课题，加强党的全面领导、全面从严治党、推动自我革命、提升执政能力是两党共同努力的方向。中古两党治国理政都坚持以人民为中心，追求为人民创造更多福祉和促进人的全面发展。

　　进入新时代，中国不断全面深化改革，古巴持续推进经济社会模式更新，改革和创新成为两党历届理论研讨会的关键词。中共二十届三中全会、古共八届八中全会胜利召开，为两国各自社会主义事业擘画了发展蓝图。两党将以此为契机，深化交流互鉴，推动各自国家治理体系和治理能力现代化，更好发挥社会主义制度优势，促进全面可持续发展。

　　中古两党对国际重大问题秉持相同或相似观点，都倡导维护真正的多边主义，反对一切霸权主义和强权政治，坚定维护世界和平。通过理论研讨，两党在国际和地区热点问题上协调立场、共同发声，捍卫广大发展中国家共同利益，维护国际公平正义。古巴积极响应习近平主席提出的三大全球倡议，与中国同心协力，推动构建人类命运共同体。

　　中方愿同古方一道，共同落实好两党两国最高领导人重要共识，不断深化传统友谊，拓展友好合作，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，在国际和地区问题上密切配合，携手共建中古命运共同体。

　　（作者为中国驻古巴大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月01日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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