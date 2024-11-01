本报记者 任皓宇

今年是中国与阿联酋建交40周年。在两国元首战略引领下，中阿关系保持良好发展势头，各领域务实合作走深走实，树立了新时期中国和阿拉伯国家关系的典范。

站在新的历史节点上，中阿两国愿进一步弘扬传统友好，巩固政治互信，加强合作，推动中阿全面战略伙伴关系始终蓬勃发展，更好造福两国人民。

“阿中各领域合作充满活力”

伴随汽笛长鸣，从中国海南洋浦港驶来的“新海口”轮集装箱船缓缓靠泊位于阿联酋哈里发港的中远海运港口阿布扎比码头。桥吊起落间，装满中国商品的集装箱被运送到堆场码放。

该码头由中远海运港口与阿布扎比港务局合资经营，自2018年12月开港以来，码头吞吐量不断提升，截至今年7月，码头累计吞吐量突破500万标准箱。持续增长的港口吞吐量和一艘艘往来的货轮成为中阿务实合作蓬勃发展的缩影。

自建交以来，中阿双边经贸合作快速发展。阿联酋连续多年是中国在中东地区第一大出口市场和第二大贸易伙伴。2023年中阿双边贸易额近千亿美元。

共建“一带一路”倡议提出后，阿联酋积极响应和参与：中阿（联酋）产能合作示范园配套基建全面建成，接洽企业超千家，由开发建设转入运营管理阶段；中企参与建设的阿联酋联邦铁路贯通南北，连接起主要工业中心、制造中心、物流中心、人口密集区和重要港口口岸，助力当地经济建设和民生事业发展；设立中国—阿联酋共同投资基金，续签双边本币互换协议，合作探索多边央行数字货币桥项目……一个个标志性项目持续开展，为双方增进民众福祉、促进共同发展增添动能。

“阿中各领域合作充满活力，特别是经贸合作成果丰硕。”阿联酋经济部部长玛尔伊表示，阿联酋有良好的经济基础、特殊的区位优势，相信双方携手推进高质量共建“一带一路”可以为阿中经贸等领域合作实现更大发展注入新动力。

“在携手推进可持续发展道路上会收获更大的成功”

在距离阿联酋首都阿布扎比市中心南部约45公里的沙漠腹地，一列列光伏组件在沙地上铺展开来，源源不断为当地提供绿色电能。

去年6月，由中国机械设备工程股份有限公司承建的艾尔达芙拉光伏电站项目正式进入商业运行。该项目装机容量2.1吉瓦，发电量可以满足阿联酋约20万户家庭用电需求，每年可减少超240万吨碳排放，使清洁能源在阿联酋总能源结构中的比重提高到13%以上，为推动能源转型和可持续发展作出积极贡献。

今年2月，由上海电气集团股份有限公司承建的迪拜马克图姆太阳能公园四期光热光伏综合发电项目，所有发电机组实现并网发电并投入商业运营，被视为阿联酋可持续发展道路上的又一里程碑。“中国是新能源行业发展的引领者，阿中在这一领域有着丰硕的合作成果。”项目执行总监奥马尔·哈桑表示，“阿中合作有着共同的目标、无限的潜力，在携手推进可持续发展道路上会收获更大的成功。”

在阿布扎比马斯达尔城，由江苏国富氢能技术装备股份有限公司参与建设的高速绿色加氢试点站成功运营（见上图，本报中东中心分社塔里克·易卜拉欣摄），助力推动阿联酋绿色交通发展；通过与当地出行平台合作，文远知行自动驾驶出租车在阿布扎比实现公开道路商业化运营，吸引众多民众体验；极兔速递等物流服务企业为双方电商合作打通“最后一公里”，为数字经济合作发展注入活力……

当前，中阿合作正不断提质升级。面对新一轮科技革命和产业变革机遇，双方积极拓展新能源、信息技术、数字经济等高技术领域合作，不断提升两国务实合作含金量。

“为阿中世代友好夯实根基”

随处可见的中文标识、各式各样的京剧脸谱等挂件、充满童趣的中阿友好主题画作……走进阿联酋中文教学“百校项目”示范校哈姆丹·本·扎耶德学校，浓郁的中国元素扑面而来，孩子们熟练地用中文向记者打招呼。

2019年7月，中阿双方在北京签署备忘录，正式启动“百校项目”。5年多来，“百校项目”快速发展，学中文在阿联酋成为一种新风尚，学生覆盖从幼儿园到高中各学龄段。截至目前，阿联酋已有超过170所学校开设中文课程，7万余名学生学习中文。

“阿中之间的文化交流和对话对于促进双方相互理解和尊重至关重要，中文教学结出的丰硕果实为阿中世代友好夯实根基。”“百校项目”执行负责人法蒂玛·艾哈迈德·巴斯塔基表示。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。在双方共同努力下，中阿人文交流丰富多彩，民众相互理解和友谊不断加深，为中阿友好奠定坚实基础。

今年1月，由中国担任主宾国的2024年阿布扎比国际艺术节拉开帷幕，来自中国中央芭蕾舞团的演员们带来中国贺岁芭蕾舞剧《过年》，带领当地观众领略中国传统文化魅力。作为中阿建交40周年系列庆祝活动的一部分，新疆歌舞团、中国交响乐团等众多知名艺术院团到阿访问交流，为阿联酋民众带来一场场文化与艺术的盛宴。阿布扎比音乐艺术基金会主席胡达·卡努表示，阿中都有着丰富灿烂的文化，文化与艺术的交流可以进一步增进双方的了解和友谊。

阿联酋驻华大使哈马迪表示，阿中传统友谊跨越千年，双边关系不断深化，在增进国际合作、谋求共赢发展的道路上始终并肩前行。阿中友好关系继续蓬勃发展，将为双方乃至全世界带来更大繁荣与稳定。

中国驻阿联酋大使张益明表示，中国和阿联酋是全面战略伙伴，也是志同道合的好朋友，更是守望相助的好兄弟。展望未来，中方愿同阿方携手努力，落实两国元首重要共识，进一步弘扬传统友好，深化政治互信，加强务实合作，确保两国全面战略伙伴关系始终蓬勃发展，更好造福两国人民。

（本报迪拜10月31日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月01日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)