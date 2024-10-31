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外交部：中方将继续坚定支持古巴人民反对外来干涉和封锁

2024年10月31日18:18 | 来源：新华网
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新华社北京10月31日电（记者马卓言）外交部发言人林剑31日表示，中方一贯反对美国对古巴封锁制裁，将坚定站在国际公道正义一边，继续坚定支持古巴人民反对外来干涉和封锁，维护主权和民族尊严。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，当地时间10月30日，第79届联大针对“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”完成一般性辩论后，就A/79/L.6决议草案进行投票，结果为187票赞成，2票反对，1票弃权，其中美国和以色列投下反对票。请问中方对此有何评论？

林剑说，联大以187票压倒性再次通过相关决议，体现了对古巴人民捍卫国家主权、反对外来干涉和封锁的正义斗争的坚定支持，表明美国大搞单边主义和霸凌行径、严重违反《联合国宪章》宗旨和原则的行径遭致国际社会一致谴责和坚决反对。

“美国对古巴持续施加单边强制措施，给古巴人民造成深重苦难。”林剑说，据古方统计，美国封锁60多年累计对古巴造成1600余亿美元损失，其中仅2023年3月至2024年2月就造成50余亿美元损失，涉及食品、药品、燃料、能源等几乎所有民生领域。

林剑表示，中方一贯反对美国对古巴封锁制裁，自1992年起已连续32次在联大投票支持古方反对美国封锁的决议。中方将坚定站在国际公道正义一边，继续坚定支持古巴人民反对外来干涉和封锁，维护主权和民族尊严。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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