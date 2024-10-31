新华社郑州10月31日电（记者李文哲、李建华）“今年订购的1000辆‘三蹦子’，每次货一到就卖完了，我们准备追加一批。”日前，塔吉克斯坦采购商纳扎罗夫·米尔佐通过视频，用中文与洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司的业务员洽谈订单。

因发动时“嘣嘣”响并伴有颠簸感，三轮摩托车被中国民众亲切称呼为“三蹦子”。如今，中国生产制造的电动“三蹦子”热销海外，便利世界各地更多人的生活。

今年以来，多国民众驾驶中国电动三轮车的短视频在社交媒体平台广泛传播。一则视频中，美国公公收到中国儿媳送的“三蹦子”，骑到大街上炫耀，从轻便的车辆造型到魔性的提示音，都引起了当地人的好奇。

“不是轿车买不起，而是中国电动车更有性价比。”灵活轻便、上手简单、性价比高、适合乡间小道……“三蹦子”受追捧的原因被网友“总结”了个遍。

洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司是河南一家大型正三轮摩托车出口商，年出口额超2亿元。“我们会根据用户需求定制车型。”该公司副总经理李鹏飞介绍，比如针对埃及、阿联酋的旅游需求生产外形好看、乘坐舒适的载人观光类微轿；针对俄罗斯及中亚地区客户的货运需求，调整三轮摩托车的后舱尺寸、油箱量等。

在中国商业经济学会副会长宋向清看来，售价低、质量好、技术成熟等优势，是国产电动三轮车在海外热销的主要原因。此外，国内电动车企业会根据当地路况进行定制化生产，比如在路况比较复杂的地区配置更大的扭矩，加大电池容量等。

作为中国三轮摩托车产业链和配套体系最完善的地区之一，河南省洛阳市偃师区拥有摩托车整车生产企业15家、零部件生产企业200余家，整车生产企业组装一辆三轮摩托车最快只需要15分钟。

目前，偃师区三轮摩托车生产厂家已研发出高排量载货三轮车、旅行篷车，以及环卫、物流、消杀、应急等专用特种车型。根据客户需要，三轮车加装音响、手机支架、USB接口、制定不同语种的提示音渐成“标配”。

“大多数客户还是更青睐‘倒车，请注意’的中文提示音，这可能和‘三蹦子’更搭，很酷炫。”李鹏飞向记者播放俄语、阿拉伯语等不同语种的提示音时说。

中国电动三轮车热销海外的背后，是中国国货品牌逐渐摆脱过去低端、廉价的形象，通过产品创新、技术升级、供应链整合等，实现产品品质和品牌价值的提升。近年来，从电子产品到家用电器，再到新能源汽车、太阳能电池等，中国制造在海外“圈粉”无数。

走进江苏国威摩托车有限公司在无锡的生产基地，车间内生产、装配一派火热，一辆辆崭新的蓝色“三蹦子”叠放整齐，等待被装车发往欧美地区。

据了解，江苏国威专注生产摩托车、电动自行车和电动三轮车，已形成年生产20万辆摩托车、80万辆电动自行车和15万辆三轮车的规模。

江苏国威所在的无锡锡山区，有“中国电动车之乡”的称号。这里年产电动车超1500万辆，拥有大批知名电动车整车企业和零部件生产商。规模大、集聚度高、产业链完整，是全国重要的电动车整车生产研发基地和零部件集散地。

当前，中国电动车企业还通过“组团出海”、在海外建设生产线、频繁亮相海外各级展会等措施，不断提升品牌影响力。

截至今年9月底，偃师区三轮摩托车出口额已超5亿元，较去年同期增长超过15%，主要出口至中亚、东南亚、非洲和南美洲等地区。

“偃师区已制定印发三轮摩托车高质量发展五年行动计划。”偃师区工业信息化和商务局局长吉向辉表示，地方有关部门将整合多方资源，积极畅通“出海”通道，包括支持企业建设海外生产线、实现中转仓和直营店的海外布局等，推动品牌“出海”。

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