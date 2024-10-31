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2024年中国创新健康原料品牌展亮相美国

2024年10月31日16:33 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶10月30日电（记者谭晶晶　黄恒）2024年中国创新健康原料品牌展10月30日在美国拉斯维加斯开幕，近百家中国企业参展，展示了中国独具传统优势的健康产品原料、创新原料及研发、生产等领域的创新技术。

　　为期两天的品牌展由中国商务部主办、中国医药保健品进出口商会承办。作为2024年美国国际植物提取专业供应商展览会（西部展）的一部分，此次品牌展汇集多家中国企业，展示了罗汉果、甜叶菊等中国具备传统优势的健康产品原料，以及中国生产的植物提取物、膳食补充剂、有机食品等。

　　据中国医药保健品进出口商会介绍，过去5年，中国植物提取物出口额达147亿美元。

　　美国药品和保健品原料产业市场巨大，是中国健康产品原料的最主要出口地之一。共有近500家中国企业参加本届美国国际植物提取专业供应商展览会（西部展），约为参展企业总数的三分之一。展会主办方负责人达妮卡·卡林斯在接受新华社记者采访时表示，中国在全球营养保健品产业链中扮演重要角色，中国企业不仅展示的健康产品品类和数量众多，在科研、生产等方面的创新能力也很强，在全球处于领先地位。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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