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美国首次检测到猪感染H5N1型禽流感病毒

2024年10月31日15:22 | 来源：新华网
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　　新华社美国拉斯维加斯10月30日电（记者谭晶晶）美国农业部30日宣布，在俄勒冈州一家私人后院养殖场的猪体内检测到H5N1型高致病性禽流感病毒，这是美国首次报告猪感染H5N1型禽流感。

　　据美农业部介绍，发现猪感染H5N1型禽流感的养殖场位于俄勒冈州克鲁克县，该养殖场饲养的家禽和牲畜共用水源、住地和设备，美国其他州曾发现这类养殖场物种之间病毒交叉传播。

　　俄勒冈州农业部门25日宣布该养殖场的家禽检测到H5N1型禽流感病毒。尽管该农场饲养的5头猪没有出现患病症状，农业部门还是对它们进行了病毒检测，其中一头猪检测结果呈阳性，两头呈阴性，另外两头的检测结果尚待确定。这5头猪已被实施安乐死，农场饲养的其他动物仍在监测中，该农场已被隔离，以防止病毒进一步传播。

　　美农业部表示，该农场不是商业农场，其饲养的家禽和牲畜不用于商业食品供应，该事件不会对美国的猪肉供应安全构成威胁。目前H5N1型禽流感对公众健康造成的风险仍然较低。

　　美农业部称，正在加大禽流感疫苗研发力度，以遏制禽流感病毒在动物之间进行传播。目前已有两款针对奶牛的候选疫苗获批进行安全性试验，将继续研发针对其他物种的疫苗。

　　美国疾病控制和预防中心建议公众采取禽流感防护措施，包括避免接触野生鸟类以及患病或死亡的动物。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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