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因支持解除对古巴封锁 阿根廷外长被解职

2024年10月31日14:53 | 来源：新华网
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　　新华社布宜诺斯艾利斯10月30日电（记者蒋彪）阿根廷总统府办公室10月30日发布声明宣布，该国外长蒙迪诺已提交辞呈，现任阿根廷驻美国大使赫拉尔多·韦特海因将接任该职。

　　据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网当天早些时候报道，就联合国大会一项敦促美国结束对古巴封锁的决议草案，蒙迪诺投下赞成票，阿根廷总统米莱因而决定解除其外长职务。

　　阿根廷总统府发言人曼努埃尔·阿多尔尼随后在社交媒体发文说，阿根廷新任外长为韦特海因。

　　第79届联合国大会10月30日就敦促美国终止对古巴的经济、商业和金融封锁的相关决议草案进行投票，投票结果为187票赞成、2票反对、1票弃权，其中美国和以色列投下反对票。

　　1959年古巴革命后，美国政府对古巴采取敌视政策。1962年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2021年1月，美国以“古巴为恐怖分子提供庇护、干涉委内瑞拉和地区事务”等为由将古巴列入“支持恐怖主义国家”名单。过去30多年，联合国大会一直呼吁美国结束自1962年以来对古巴实施的经济封锁。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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