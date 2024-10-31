人民网雅加达10月31日电（记者李培松、曹师韵）10月30日，国家能源集团神华国华（印尼）爪哇发电有限公司（以下简称国能印尼爪哇发电公司）因在人力资源领域的出色表现，获得印尼“2024年最佳人力资源”奖，该公司董事多迪荣获“2024年人力资源最具奉献精神杰出领袖”奖，这是国能印尼爪哇发电公司首次荣膺这两个奖项。印尼最佳人力资源奖旨在表彰企业或个人在人才发展、领导力、员工参与度、绩效管理等人力资源相关领域展现出的创新实践和卓越成就。

国能印尼爪哇发电公司董事长赵志刚（左四）与其他获奖者合影。国能印尼爪哇发电公司供图

印尼移民工人保护部部长阿布杜尔·卡迪尔·卡尔丁出席了颁奖仪式。他在仪式结束后与国能印尼爪哇发电公司管理人员交谈，详细了解了企业的发展情况，对国能印尼爪哇发电公司促进印尼社会经济发展、履行社会责任做出的贡献表示赞许。

赵志刚与多迪获奖后合影。国能印尼爪哇发电公司供图

国能印尼爪哇发电公司位于印尼万丹省西冷市，总装机容量2×1050兆瓦，由国家能源集团中国神华能源股份有限公司与印尼国家电力公司共同出资组建。长期以来，该公司秉持人才至上的理念，持续推动人力资源开发，以满足筹备期、基建期、生产运营期等不同时期企业对人力资源的需求，超前开展员工招聘、人力资源配置、员工培训等，并通过不断优化岗位和绩效管理，激发员工潜能，推动企业人力资源向绿色发电、科技创新、综合能源转型等领域集中，为服务公司战略、引领企业转型发展提供强有力的人才支撑。

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