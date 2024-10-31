新华社卡斯特里10月30日电 行走拉美手记｜山与海的交映——走进“加勒比的翡翠”圣卢西亚

新华社记者王植樱 王林园

如果不是因为工作，我们可能很难有机会来到这个被誉为“加勒比的翡翠”的国度——圣卢西亚。

圣卢西亚位于加勒比海东部，面积约616平方公里，人口约18万，以其山海相融的自然美景闻名。

伴随着螺旋桨飞机的徐徐降落，我们得以从飞机舷窗窥见这座海岛的全貌。两座巍峨耸立的山峰屹立于岛屿的西南海岸，就像两个巨人，既在此恭候八方来客，又守护着这片山海乐土。

这两座山峰被统称为“皮通山”，是大小两座相邻的火山锥。它们从海面陡然升起，海拔高度超过700米，几乎在岛上的每个角落都能看到，规整的形状也为航行的海员提供了独特的地标。它们所在区域属于一个地热区，其中有硫质喷气孔和温泉，具有独特的地质和生态特点。

2004年，皮通山保护区被列入联合国教科文组织世界遗产名录。如今，皮通山不仅是攀登爱好者的胜地，更吸引着无数热爱自然的游客。皮通山及其周围的雨林生态系统孕育了丰富的生物多样性资源，许多濒危物种在这里找到栖身之所。

据联合国教科文组织数据，大皮通山上记录了至少148种植物，栖息着27种鸟类，其中5种鸟类为当地特有种；小皮通山及它们之间的山脊上记录了至少97种植物，其中有8种稀有树种。宛如铅笔头的两座山与茂密多样的天然热带植被和沿海多变的地形相结合，赋予了这座小岛令人惊叹的自然美景。

得益于其得天独厚的自然环境，圣卢西亚每年吸引着来自世界各地的游客，其经济也高度依赖旅游业。国际货币基金组织数据显示，2023年圣卢西亚的国内生产总值（GDP）约为24.3亿美元。圣卢西亚旅游部门数据显示，2023年该国旅游业对GDP的贡献超过55%，还提供了近70%的就业岗位；2024年前8个月，访问圣卢西亚的游客总数约82万，同比增长12%。

圣卢西亚的故事不仅仅停留在自然风光之上。2024年，这个小岛国迎来了她的历史性时刻——巴黎奥运会上，圣卢西亚田径运动员朱利恩·阿尔弗雷德赢得了该国历史上第一枚奥运奖牌。她在女子100米比赛中以10秒72的成绩第一个冲过终点线，成为奥运冠军。她的名字连同圣卢西亚，被写进了奥运会的冠军历史。

这位23岁的姑娘在接受采访时说：“曾经我没有鞋子，赤脚训练，穿着校服，四处奔跑。我们几乎没有合适的训练设施，我希望这块金牌可以帮助圣卢西亚建造一座崭新的体育场，促进体育事业的发展。”

为了表彰阿尔弗雷德的贡献，圣卢西亚政府为她举行了盛大的庆祝仪式，她也成为激励圣卢西亚年轻人的榜样。走在圣卢西亚街头巷尾，随处可见各类印着阿尔弗雷德照片和语录的宣传牌，她的奥运传奇似乎也为这个国度的未来发展带来了新的力量。

在圣卢西亚，青山与碧海交相辉映，构成一幅和谐生动的画卷。阿尔弗雷德在赛道上坚定奔跑的身姿，仿佛与山海美景相融合，共同展现出这座海岛的美丽与坚韧。

(责编：崔译戈、徐祥丽)