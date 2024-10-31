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联大以压倒性多数通过决议敦促美国结束对古巴封锁

2024年10月31日13:54 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月30日电（记者施春）联合国大会30日以压倒性多数通过决议，再次敦促美国结束对古巴的经济、商业和金融封锁。

　　当天，联合国187个会员国对决议草案投赞成票，美国和以色列投反对票，摩尔多瓦弃权。决议重申各国主权平等、不干预和不干涉各国内政等原则。

　　联大在决议中再次呼吁所有国家根据《联合国宪章》和国际法规定的义务，避免颁布或实施限制性法律和措施。此外，决议还重申了国际贸易和航行自由原则。决议表示：“（联大）再次敦促已经并继续实施此类法律和措施的国家根据其法律制度，尽快采取必要措施废除或使其无效。”

　　1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国恢复外交关系，但美国并未全面解除对古封锁。

　　2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策。2019年以来，美国不断升级对古制裁措施。自1992年以来，联合国大会每年都以相关决议的方式，呼吁美国结束对古巴的经济封锁。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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