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希腊向德国提出二战赔款问题再遭拒绝

2024年10月31日13:53 | 来源：新华网
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　　新华社雅典10月30日电（记者陈刚）希腊领导人30日会见到访的德国总统施泰因迈尔，希方在会谈中提出二战赔款问题时遭德方拒绝。

　　据希腊媒体报道，希腊总统萨克拉罗普卢和总理米佐塔基斯30日分别会见施泰因迈尔，提及二战赔款问题。萨克拉罗普卢说，这一悬而未决的问题对希腊人民非常重要。米佐塔基斯表示，对希腊而言，战争赔款问题仍待解决，“我们希望在某个时候能够解决这些问题”。

　　据希腊官方通讯社报道，针对希腊领导人提出的战争赔款问题，施泰因迈尔回应称，从法律上讲，这个问题已经结束，但德国仍致力于履行其历史责任。

　　报道说，在会谈中，双方领导人还就加强双边贸易和投资合作以及移民等问题展开讨论。

　　应希腊总统邀请，施泰因迈尔29日抵达希腊北部港口城市塞萨洛尼基开始为期三天的访问。施泰因迈尔当天参观了正在建设中的大屠杀博物馆，并与两名纳粹集中营幸存者进行交谈。他将于31日前往克里特岛参观二战期间发生屠村惨案的坎达诺斯村和集中营。

　　希腊议会2019年4月17日通过决议，正式要求政府向德国寻求战争赔偿。虽然决议没有提及具体索赔金额，但2016年希腊一个专家委员会曾估算，德国在两次世界大战中给希腊造成了总共超过3000亿欧元的损失。

　　二战后，德国曾向希腊赔偿1.15亿德国马克。2018年施泰因迈尔对希腊进行访问期间，就纳粹德国在战争中犯下的暴行向希腊道歉。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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