新华社金沙萨10月30日电 通讯｜“这是一条改变我们生活的幸福之路”——记中企修复刚果（金）首都道路项目

新华社记者史彧

随着非洲国家城市化进程不断推进，中国企业积极参与到其城市建设中，非洲多国城市化进程凝聚着中非劳动人民的心血和智慧。

“中国企业为我们修复的这条路真是太棒了，如今出行方便多了。仅仅一年时间，我们这里就发生了翻天覆地的变化。”出租车司机帕斯卡尔驾车行驶在刚果（金）首都金沙萨平坦的恩邹拉娜大街上，难掩心中喜悦之情。

金沙萨人口超1700万，交通严重拥堵。恩邹拉娜大街位于金沙萨市城乡接合部，是一条交通要道。然而，由于水土流失及缺乏专业道路养护，街道一度处于废弃状态。“在道路修复之前，这条弯弯曲曲的狭窄土路几乎无法通行。每到下雨天，道路泥泞不堪，出行极为困难，我们都盼着能有一条崭新的道路。”当地居民弗雷迪说。

如今，当地人的愿望终于实现。2023年11月，由中刚基础设施建设股份有限公司（简称中刚基建）总承包，中铁八局等中资企业承建的恩邹拉娜大街修复与现代化项目举行通车仪式。刚果（金）总统齐塞克迪亲自为项目通车剪彩并给予高度肯定，称赞中国基础设施建设能力世界一流。

据了解，中刚基建累计承接了60多个基建项目，遍布刚果（金）全国17个省份39座城市，成功建设并修复了上千公里道路。恩邹拉娜大街修复与现代化项目全线通车近一年来，不仅极大方便了当地居民出行和物流运输，还带动了当地经济发展。

中刚基建当地员工夏尔对这条道路的变化感受深刻。他家就在恩邹拉娜大街旁。公路修复后，一家人出行方便多了，不再为道路泥泞、灰尘漫天等问题而烦恼。“这条路让我们的生活更加便捷。”

夏尔见证了这条道路修复过程中的艰辛。他说，项目建设期间，中铁八局等中国企业投入了30多套大型机械设备，为当地提供了400多个就业岗位，克服重重困难，最终项目通车时间比原计划提前了六个月。“中国方案、中国标准、中国技术、中国装备令我们敬佩与信赖！”

眼下，越来越多人在恩邹拉娜大街两旁开设店铺，为往来车辆提供服务。“现在我们这里的交通非常便捷，各种商品和物资都能运过来，这是一条改变我们生活的幸福之路。”店铺老板卡利娜对记者说。

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