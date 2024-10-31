新华社上海10月31日电 高端访谈｜中国以人为本的城镇化为全球城市可持续发展贡献智慧——访联合国人居署执行主任罗斯巴赫

新华社记者于帅帅 唐斯琦 郑钧天

2024年世界城市日到来之际，联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫在接受新华社记者专访时表示，中国以人为本的城镇化有效结合了经济发展、可持续性和社会福利，为全球城市可持续发展贡献了中国智慧。

罗斯巴赫表示，中国在城镇化快速发展方面取得了世界瞩目的成就。尤为难得的是，在这一过程中，中国始终坚持以人为本，这同联合国《新城市议程》和《2030年可持续发展议程》所体现的理念相契合，是正确的发展方向。

她指出，《新城市议程》和《2030年可持续发展议程》的相交点主要体现在住房领域，中国投入大量资金建设各类保障性住房，这是实现联合国2030年可持续发展目标的重要一步。

罗斯巴赫说，中国逐步建成更加可持续、公平、包容的城市，这一经验值得全球其他国家借鉴。“中国的城镇化故事展示了如何有效结合经济发展、可持续性和社会福利，这一点非常宝贵。”

罗斯巴赫表示，从更具人文关怀的角度看待城市发展非常重要。“在城市发展中，我们只有更加关注年轻人和老年人群体，才能拥有更加和谐、包容、幸福的社会。”

罗斯巴赫认为，推动全球城市可持续发展的最好方式就是借助各种区域网络和联盟。她表示，越来越多城市开始举办地方城市日活动，“如果世界城市日能够促成更多地方联盟的建立，进而推动这些地方网络和联盟之间的国际合作，这将具有非常积极的意义，也将为联合国人居署履行其使命奠定坚实基础”。

10月31日是世界城市日，这是联合国首个以城市为主题的国际日，也是中国政府在联合国推动设立的首个国际日。世界城市日设立后，《上海手册：21世纪城市可持续发展指南》（上海手册）、全球城市监测框架——上海应用指数（上海指数）和全球可持续发展城市奖（上海奖）等全球性公共产品也相继诞生。

罗斯巴赫说，上海手册、上海奖、上海指数等公共产品是联合国人居署、中国政府相关部门和上海市政府在世界城市日这一平台上合作的三个重要成果。她认为，这些公共产品提供的全球案例和经验，可以为城市可持续发展展示新趋势和新理念。“我们必须创造更多可以交流、分享和传播信息的平台，让城市之间可以互相学习。期待世界城市日为联合国人居署传播全球城市可持续发展的知识和经验提供更多助力。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)