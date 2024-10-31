人民网迪拜10月31日电 （记者管克江）阿联酋是中国重要的全面战略伙伴。近年来，在阿中资企业积极履行社会责任，从承建铁路、光伏电站等基础设施到建设海水淡化厂、医院等民生项目，从开展绿色施工到参与海洋生态保护，从重视本地化员工培养到开展人文交流，助力当地经济社会发展，为推动中阿高质量共建“一带一路”作出积极贡献。

推动基础设施建设——“项目团队是我们最宝贵的财富”

近日，由中国建筑旗下中建中东公司联合承建的阿联酋阿提哈德铁路二期A标项目收到履约证书，标志着缺陷责任期按期结束，中东公司成功完成了合同责任的全部内容。

阿提哈德铁路（阿联酋国家铁路）由阿联酋政府投资建设，长900多公里，链接七个酋长国，覆盖阿联酋主要工业中心、制造中心、物流中心、人口密集区和重要港口口岸。作为海湾铁路网络的重要组成部分，该铁路还将与沙特、阿曼等连通。多家中企参与了阿提哈德铁路的建设。其中二期A标项目东起阿联酋边境，西延至阿布扎比工业知名港口城市鲁韦斯市，总长约140公里，具有连接沙特阿拉伯与阿联酋的关键作用。项目2019年3月动工，2023年5月竣工移交。

图为项目铺轨一景。中建中东供图

该项目是中建集团在中东地区的第一个铁路项目。中建中东公司联合了来自韩国、法国和意大利的合作伙伴，共同整合了各方在轨道施工、技术研发及资源管理方面的优势。自开工以来，项目在安全、质量和进度等各项评比中始终排在各标段首位。凭借高质量履约和对地区经济发展的突出贡献，项目荣获监理公司Jacobs颁发的2020年度“最佳健康和安全表现奖”，并连续两年获得英国安全委员会颁发的“国际安全卓越奖”以及项目管理协会PMI颁发的2022年度“项目卓越大奖”。

阿提哈德铁路是阿联酋加快经济多元化转型和海湾地区互联互通的战略项目。阿提哈德铁路已于2022年开启货运，年运输能力为6000万吨。按计划将于2030年开启客运服务，初期将可运送600万乘客。

阿提哈德铁路二期A标项目施工中。中建中东供图

中建中东公司副总经理魏传海表示，公司在这一项目上的成功履约，证明了央企的实力和担当，为阿联酋经济进程贡献了力量。“公司将继续扎根于阿联酋，为当地贡献更多精品工程，为中阿务实合作注入更大动力”。

迪拜王储哈姆丹曾亲临现场视察并对项目团队称赞道：“你们取得了令人惊叹的进展和实实在在的成效。”阿提哈德铁路公司首席执行官沙迪·马拉克表示：“事实证明，项目团队是我们最宝贵的财富。没有你们的努力和担当，里程碑无法在如此有限的时间内完成。我为你们骄傲，也希望你们为自己是阿提哈德铁路项目的一份子感到骄傲和喜悦。感谢项目团队的付出，你们的努力会被看到！”

参与生态环境保护——“你们在保护环境过程中体现出丰富知识和专业技能”

“每天我们都有人在海滩巡查。发现有海龟产卵的区域，就用这种方形铁栅保护起来。”不久前，在中企与阿联酋环保组织阿联酋海洋环境集团举行的保护海洋生态系统公益活动上，阿方志愿者玛利亚正在介绍杰贝阿里湿地保护区的海龟保护措施。

由中国电建所属山东电建三公司承建的阿联酋哈斯彦海水淡化EPC项目毗邻杰贝阿里湿地保护区 ，建成后每日产水量将超过80万立方米，助力满足阿联酋民众的用水需求。在项目建设中，执行团队将绿色文明施工融入管理体系目标，实现生态环境高水平保护与生产经营高质量发展的良性互动，比如，勘测海底植物状态，对特殊植物进行移植；在海龟繁殖期避免在海岸线施工，保证满足海洋许可要求；最大限度减少对周边生态环境影响，努力做到人与自然和谐相处，等等。

中国电建员工在捡拾海滩垃圾。中国电建供图

中企经常联合当地环保组织以及阿方合作企业，共同在项目所在地海滨开展保护海洋生态系统公益活动，清理海滩上遗留的塑料废品等有害垃圾。中国电建中东北非区域总部副总经理李军旗表示，保护海洋生态系统是每个人的责任和义务，也是改善生态的关键举措。中企将主动承担生态环境保护责任，与当地各机构团结协作，“为共建美丽家园贡献力量”。

环保志愿者在介绍海龟保护情况。人民网记者 管克江摄

阿联酋海洋环境集团致力于红树林种植和恢复、海滩清洁、珊瑚礁修复、海龟跟踪保护等活动，该集团主席阿里·苏韦迪对中企表示：“你们在保护环境过程中体现出丰富知识和专业技能，为提升当地环保意识和改善社区环境作出了突出贡献。”

开展民间文化交流——“阿中应开展更多的交流对话”

今年是中阿建交40周年。不久前，中国驻阿联酋大使馆、驻迪拜总领馆与中国银行合作，邀请了一批优秀阿联酋青年前往中国参访。

来自阿布扎比第一银行的玛利亚姆酷爱照相。在浙江安吉余村，她被眼前的绿水青山所惊羡：”这里实在太美了，没想到中国在绿色发展领域取得如此大的成就！我们应该让更多的阿联酋朋友领略中国的美丽山水。”

阿联酋青年在良渚文化博物院参观。中国银行供图

来自迪拜投资公司的阿齐尔在阿里巴巴的展示大厅体验了“自助寄快递”，从打包到投递不到1分钟。“这种自助快递箱适合在天气炎热的迪拜使用。中国的先进技术应用让人们生活越来越智能、越来越便捷，希望这些便民新技术也能引入到阿联酋！”在良渚文化博物院参观时，阿布扎比卢浮宫博物馆的阿卜杜拉对“刻鸟立高台符玉璧”印象深刻。他说：“这里的一些文化元素也能在阿布扎比卢浮宫博物馆找到，充分说明不同文明是相通的。阿中应开展更多的交流对话。”

中国银行迪拜分行行长潘鑫源表示，青年交流对话是中阿友好合作的重要内容。阿联酋优秀青年参访回来后，把自身的所见、所感、所思分享至更多青年，将推动两国青年一代心意相通，助力中阿关系行稳致远。

不久前，阿联酋中国商会举行成立20周年庆祝活动，并在会上首次发布《中资企业在阿联酋社会责任报告》，通过中企助力经济发展、践行环保理念和积极回馈社会的众多案例，展示了中企与阿方高质量共建“一带一路”的生动实践。阿联酋中国商会会长、中国石油中东公司总经理陈欣荣表示，企业社会责任是推动企业可持续发展的动力源泉。中资企业在阿积极履行社会责任，展示了新时代中国企业的良好形象，为中阿友好合作夯实民意基础、注入不竭动力。

中国驻阿联酋大使张益明表示，今年是中阿建交40周年，中阿关系正处于历史最好时期。中资企业在阿积极履行社会责任，有利于中阿双方进一步增进互信、深化合作，是两国实现共同发展和可持续发展的生动体现，也为双边务实合作提供了范本。

(责编：曹欣悦、杨牧)