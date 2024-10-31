新华社北京10月30日电 国际黄金期货价格突破每盎司2800美元之际，世界黄金协会发布报告说，全球黄金需求今年第三季度首次超过1000亿美元，创历史新高。

美国纽约商品交易所12月黄金期货价格30日盘中一度上涨0.69%，至每盎司2800.2美元。

就在同一天，世界黄金协会发布报告说，全球黄金需求金额第三季度同比上涨35%，首次超过1000亿美元；在重量方面同比增长5%至1313吨，同样创纪录。

世界黄金协会分管全球研究的胡安·卡洛斯·阿蒂加斯告诉美国市场观察网站，第三季度黄金需求受投资者支撑，“尤其是西方市场投资者，他们需要应对利率下行和地缘政治风险持续”。

世界黄金协会说，在细分的需求领域中，对黄金的投资需求第三季度同比增长132%至364.1吨，为2022年第一季度以来最强单季投资需求。

该协会指出，地缘政治风险持续促使西方投资者拥抱黄金，引发资金大量涌入全球黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）；黄金ETF和场外交易的强劲需求是拉动第三季度黄金需求的主要动能。历经连续9个季度资金流出后，黄金ETF第三季度的资金流入可购买94.6吨黄金。

数据显示，印度的黄金投资需求第三季度同比增加41%至76.7吨。此外，全球中央银行黄金购买力依然强劲。今年以来，全球央行已买入694吨黄金，但这一数字低于2023年。

与此同时，全球央行第三季度黄金需求减少至186.2吨，同比下降49%。波兰和匈牙利的央行当季位列最大黄金买家。

阿蒂加斯说，世界黄金协会尚未发现、也不预期大量黄金抛售，但“一些央行可能战术性地在黄金快速涨价期间推迟购买”。

据美国道琼斯公司市场数据部统计，截至29日，国际黄金期货价格今年以来已37次盘中创新高。（卜晓明）

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