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“中国之角”启用仪式暨“你好！中国”绘画比赛颁奖典礼活动在尼日利亚联邦首都区成功举办

2024年10月31日08:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾10月30日电（记者姜宣） 29日，第13处“中国之角”启用仪式暨“你好！中国”绘画比赛颁奖典礼活动在尼日利亚联邦首都区举办。中国驻尼日利亚大使于敦海、尼联邦首都区中等教育局局长穆罕默德·拉丹、联邦首都区管理部常秘办公室双边事务局局长保罗·艾杰、驻尼日利亚使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴，及13所中国之角师生近300人参加活动。

中国驻尼日利亚大使于敦海致辞。尼日利亚中国文化中心供图

中国驻尼日利亚大使于敦海致辞。尼日利亚中国文化中心供图

于敦海表示，中国驻尼日利亚使馆与尼联邦首都区中等教育局共建“中国之角”始于2013年，在双方共同努力下，“中国之角”如今已成为尼日利亚青少年体验中国文化的重要平台，增进了两国文明互鉴、民心相通。今年9月中非合作论坛北京峰会和中尼元首会晤的成功举办，对新时代中非、中尼人文交流提出了更高要求。中方愿与尼方共同努力，充分发挥“中国之角”的桥梁纽带作用，为中尼友好培养更多传承者。

中国驻尼日利亚大使于敦海（右一）等为获奖学生颁奖 尼日利亚中国文化中心供图

中国驻尼日利亚大使于敦海（右一）等为获奖学生颁奖。尼日利亚中国文化中心供图

拉丹表示，感谢中国大使馆多年来对“中国之角”的大力支持，学生们在此可以学习中文，了解中国文化，这里已经成为学生们认识中国、了解世界的重要窗口，这对于开阔他们的国际视野具有重要意义。希望与使馆加强合作，增加“中国之角”数量，使其惠及更多尼日利亚青少年。

期间，嘉宾们参观了“中国之角”和“你好！中国”绘画作品展览，大家对学生们的作品赞不绝口。在捐赠仪式环节，于敦海代表中国大使馆向第13所“中国之角”所在学校——联邦首都区乌赛公立高中校长约瑟芬赠送了由文化和旅游部提供的“吉祥中国龙”及中国书籍、影片和纪念品等。于敦海说，龙在中国文化中寓意吉祥如意，祝愿“中国之角”越办越好，中尼两国国家昌盛，人民幸福。

嘉宾为第13个“中国之角”剪彩 尼日利亚中国文化中心供图

嘉宾为第13个“中国之角”剪彩。尼日利亚中国文化中心供图

随后，“中国之角”的老师和同学们还表演了多个中尼两国歌舞，以其精湛的演技实现了“美人之美，美美与共”，赢得了观众们的热烈掌声和欢呼声。多位同学表示，通过在“中国之角”的学习，发现中国人热情好客，聪明勤奋，善于创造新事物，对尼日利亚的帮助真心实意，是值得信赖的好朋友。

“中国之角”学生表演中国传统舞蹈 尼日利亚中国文化中心供图

“中国之角”学生表演中国传统舞蹈。尼日利亚中国文化中心供图

第13所“中国之角”施工单位中国港湾（尼日利亚）有限公司董事长陈泽代表中资企业向学校赠送了书包、足球、文具等。他表示，中国港湾作为一家负责任的央企，愿意以实际行动为中尼友好做出应有的贡献。

尼日利亚联邦首都区第13个“中国之角”内景 尼日利亚中国文化中心供图

尼日利亚联邦首都区第13个“中国之角”内景。尼日利亚中国文化中心供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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