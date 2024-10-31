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世界中文报业协会第57届年会聚焦人工智能

2024年10月31日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月30日电（记者白瀛）世界中文报业协会第57届年会30日在北京举行。来自世界各地的中文媒体负责人和智库学者等100多人围绕“人工智能与世界中文报业发展”主题展开交流。

　　与会者表示，当今世界进入新的动荡变革期，国际形势日趋复杂，世界中文报业面临新的机遇、挑战和变局，中文媒体发展宏观环境正发生变化，提高国际舆论传播力影响力尤为迫切。信息技术特别是生成式人工智能在传播领域的应用，催生信息生产方式、传播形式、消费模式的深刻变化。面对新形势，只有正确识变、主动应变、科学求变，才能顺应时代发展、适应传播生态、回应现实需要。

　　多位专家学者、中文媒体负责人结合各自实践经历，围绕中文报业在中华文化传播中的地位与作用、人工智能在媒体融合中的应用与挑战等主题，从唱响“中国经济光明论”、人工智能赋能报业新发展、新闻媒体与科技平台的关系等角度出发，表达观点、展开讨论。

　　本届年会发布了《世界中文报业全球传播共识》。世界中文报业协会会员单位达成如下共识：智媒引领，重塑报业发展生态格局；创新发展，增强中文报道传播效能；合作共享，提升中文传播整体合力；不忘初心，向世界讲好华人故事；开放包容，促进人类文明交流互鉴。

　　世界中文报业协会成立于1968年，会员覆盖30多个国家和地区100多家中文媒体。本届年会由世界中文报业协会主办，中华全国新闻工作者协会协办，经济日报社承办。

(责编：崔越、徐祥丽)

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