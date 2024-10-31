新华社哈博罗内10月30日电（记者滕军伟）博茨瓦纳30日举行新一届国民议会选举。

10月30日，博茨瓦纳现任总统、民主党候选人马西西在南部区莫舒帕村的一处投票站投票。新华社发（恩古贝瓦纳摄）

博茨瓦纳全国100多万名登记选民将投票选出61名国民议会议员和609名地方议会议员。根据博茨瓦纳宪法，总统候选人所在政党获得国民议会半数以上席位，候选人即当选总统。

现任总统、民主党候选人马西西正在争取第二个任期。他的竞争对手包括民主改革联盟总统候选人杜马·博科、博茨瓦纳大会党候选人杜梅朗·萨莱尚多和博茨瓦纳爱国阵线候选人梅法托·雷蒂勒。

本次大选是博茨瓦纳自1966年独立以来举行的第13次大选，民主党赢得了此前所有大选。

10月30日，博茨瓦纳民主改革联盟总统候选人杜马·博科在东南部区特洛昆的一处投票站投票。新华社发（策基索·特巴洛摄）

10月30日，选民在博茨瓦纳南部区莫舒帕村的一处投票站外等候投票。新华社记者 韩旭 摄

10月30日，选民（左）在博茨瓦纳首都哈博罗内的一处投票站外登记参加投票。新华社记者 韩旭 摄

10月30日，选民（右二）在博茨瓦纳首都哈博罗内的一处投票站投票。新华社记者 韩旭 摄

10月30日，选民（中）在博茨瓦纳首都哈博罗内的一处投票站投票。新华社记者 韩旭 摄

10月30日，选民在博茨瓦纳南部区莫舒帕村的一处投票站投票。新华社发（恩古贝瓦纳摄）

10月30日，选民（右）在博茨瓦纳南部区莫舒帕村的一处投票站投票。新华社记者 韩旭 摄

(责编：崔越、徐祥丽)