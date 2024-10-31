人民网阿布贾10月30日电（记者姜宣） 当地时间28日，中国石油天然气集团（简称中国石油，CNPC）杯“乍得好声音”中文歌曲大赛决赛活动在乍得首都恩贾梅纳乍得国家电视台演播厅举行。经过近一个多月的赛程，从初赛中脱颖而出的10名选手再展歌喉，用歌声传达中乍友谊。中国驻乍得大使王晰宁、乍得文化部秘书长乌斯曼、恩贾梅纳大学校长哈格尔、中国石油非洲公司副总经理吴建国等出席决赛活动。

选手、评委、组委会工作人员共同与颁奖嘉宾合影。中国石油非洲公司供图

作为乍得“中国文化周”活动的压轴之作，本次大赛活动由中国驻乍得大使馆主办、中国石油与恩贾梅纳大学孔子学院共同承办，拟通过音乐这一世界共通语言，传播中国文化，提升乍得民众对中国的了解，增强中乍人民的深厚友谊，以实际行动巩固扩大2024年中非合作论坛成果，践行“文明互鉴伙伴行动”。

中文歌曲大赛于8月20日启动，通过海选和初赛，分别从报名的155名选手中选出前10名参加决赛，选手包括来自中国石油的乍方员工，有孔子学院和当地中学的乍得学生，也有其他中资企业的员工。

歌手们各具特色的演唱和来自亲友团的呐喊助威，不断将活动推向高潮。经过激烈角逐，中国石油乍得公司员工巴度获得大赛一等奖，泽娜、高乃洁、代丽3名选手获得二等奖，大伟、本杰明、李乐言、所罗门、苗小妮、王西安等6名选手获得三等奖。

参与决赛的歌手。中国石油非洲公司供图

现场观众与决赛选手热情互动。中国石油非洲公司供图

评委评比间隙，来自乍得少林武术学校的学生表演了中国少林功夫，孔子学院的学生们演唱了中文歌曲《明天会更好》，乍得“文化全景”协会青年歌手进行说唱表演。

孔子学院的同学们演唱中文歌曲《明天会更好》。中国石油非洲公司供图

中国石油2003年进入乍得开展油气能源合作以来，积极履行企业社会责任，不仅为乍得的经济发展注入活力，也为两国人民友好交往搭建了桥梁。

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