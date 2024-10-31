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韩国首尔孔子学院举行成立20周年纪念活动

2024年10月31日08:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔10月30日电 （记者莽九晨）世界第一家孔子学院——首尔孔子学院29日在韩国首尔举行成立20周年纪念活动。中国驻韩国大使馆临时代办方坤、中国国际中文教育基金会秘书长赵灵山、中国教育部中外语言交流合作中心主任郁云峰、世界汉语教学学会会长钟英华向活动发来贺词。中国驻韩国大使馆公使街参赞艾宏歌、首尔孔子学院院长李浚植等中韩两国教育文化界和企业界人士、韩国各大学孔子学院中外方院长及教师等参加了当天的活动。

李浚植在致辞中表示，首尔孔子学院自2004年成立以来，致力于推动中文教育、深入理解中国文化，并在中韩语言文学领域进行学术探索。今后，我们将继续努力，作为引领中韩教育文化交流的基地，并作为连接中韩两国人民心灵的桥梁，竭尽全力做好我们的工作。

方坤在发来的贺词中表示，当前中韩两国和两国关系发展都处在关键阶段, 希望首尔孔子学院以成立20周年为契机，秉持中韩建交初心，坚守推动中韩友好的使命，活跃开展对华交流合作，进一步弘扬中韩关系正能量。

纪念活动上，李浚植代表首尔孔子学院会长李充阳向过去20年间支持首尔孔子学院的中国驻韩国大使馆赠送了感谢牌。

参加首尔孔子学院成立20周年纪念活动的中韩嘉宾合影留念。 首尔孔子学院供图

参加首尔孔子学院成立20周年纪念活动的中韩嘉宾合影留念。 首尔孔子学院供图

纪念活动上，李浚植（右）代表首尔孔子学院会长李充阳向中国驻韩国大使馆赠送感谢牌。 首尔孔子学院供图

纪念活动上，李浚植（右）代表首尔孔子学院会长李充阳向中国驻韩国大使馆赠送感谢牌。 首尔孔子学院供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

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