新华社索非亚10月30日电（记者林浩）保加利亚中央选举委员会30日公布年内第二次国民议会选举结果，保加利亚公民党所在政党联盟获得国民议会240个席位中的69席，将获得优先组阁权。

根据保中央选举委员会公布的数据，除保加利亚公民党所在政党联盟外，还有7个政党或政党联盟进入议会。其中，“我们继续变革”所在政党联盟获得37席，复兴党获得35席，“争取权利和自由运动”所在政党联盟获得30席，保加利亚社会党所在政党联盟获得20席，“权利和自由联盟”所在政党联盟获得19席，“有这样一个民族”党获得18席，“道德、团结、荣誉”党获得12席。

根据宪法，具备组阁资格的政党或政党联盟共有三次组阁机会，保加利亚总统拉德夫将优先任命议会第一大党提名的候任总理组建内阁，新内阁需要获得议会半数以上支持。

保加利亚今年6月9日举行国民议会选举，但具备组阁资格的政党或政党联盟均未能成功组阁。拉德夫8月27日签署总统令，决定10月27日再次举行国民议会选举。这是保加利亚自2021年4月以来举行的第七次国民议会选举。

保加利亚议会实行一院制，每4年举行一次选举，获得超过4%选票的政党或政党联盟可进入议会，获得半数以上席位的政党可单独组阁。

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