人民网华沙10月30日电（记者禹丽敏）10月29日，由中国驻罗马尼亚大使馆和罗马尼亚驻华大使馆主办，布加勒斯特中国文化中心和北京罗马尼亚文化中心承办的“中国与罗马尼亚建交75周年图片、图书展”开幕式在布加勒斯特中国文化中心成功举办。中国驻罗马尼亚大使韩春霖、罗马尼亚外交部国务秘书赫里斯泰亚、文化院副院长温伯格以及罗政界、商界、文艺界、新闻媒体、友好人士、华人华侨等百余名嘉宾出席了开幕式。

中国驻罗马尼亚大使韩春霖致辞。主办方供图

韩春霖表示，此次建交75周年主题展览在布加勒斯特中国文化中心和北京罗马尼亚文化中心同时开幕，具有特殊意义。展览让我们得以重温两国高层对双边关系的关怀、得以体会互利合作取得的丰硕成果、得以感受中罗文明的交相辉映。他说，中国正在进一步全面深化改革、推进中国式现代化建设，中国的发展必将为包括罗在内的世界各国带来更多发展机遇。中方愿与罗方一道努力，发扬传统友谊、坚持相互尊重、平等相待、合作共赢，推动两国关系取得新发展，为维护世界和平与发展做出新贡献。

罗马尼亚外交部国务秘书赫里斯泰亚致辞。主办方供图

赫里斯泰亚表示，此次展览是对中罗建交75年来双边关系的回顾，见证了两国之间的传统友谊和相互尊重。从古代丝绸之路到今天友好合作伙伴关系，中罗两国始终平等对话、互学互鉴。他赞赏中国始终以负责任大国的姿态应对当今复杂的国际形势，坚持以联合国宪章为核心的基于规则的国际秩序来推动冲突矛盾的解决。中国文化中和谐、理解和尊重的核心价值有益于推动构建和谐的国际关系。“书籍是智慧的翅膀”，他邀请观众在文字和图片中重温过去、展望未来。

此次展览由布加勒斯特中国文化中心与北京罗马尼亚中心共同策划，并分别在布加勒斯特和北京两地同日举办开幕式，为中罗建交75周年献礼。两国文化中心首次联动举办文化活动，展示了中罗两国携手并肩推动务实交流合作的积极成果。展览将在文化中心持续展出一个月。

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