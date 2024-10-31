新华社日内瓦10月30日电（记者陈斌杰）世界贸易组织30日在瑞士日内瓦举办题为“中非合作：世贸组织视角”的研讨会，聚焦中非合作论坛北京峰会经贸成果。

本次研讨会由中方主办，来自非洲集团协调员乍得、巴西、南非、美国、日本等数十个世贸组织成员的代表以及世贸组织、南方中心等国际组织官员等逾百人参会。来自中国商务部、中国常驻世贸组织代表团、中国国际发展知识中心、中国国际经济技术交流中心以及乍得、南方中心的代表在研讨会上发言。

研讨会集中讨论了中非合作论坛北京峰会取得的重要成果，分享了中国给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇、提供促贸援助等实践案例，探讨了中非在推动世贸组织改革和共同发展经济伙伴关系方面的合作潜力。现场讨论热烈，中国帮助非洲国家特别是最不发达国家融入世界经济的真诚意愿和务实行动赢得广泛称赞。

发言嘉宾认为，作为世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，中国和非洲之间的贸易繁荣伙伴行动将为双方合作提供源源不断的动力。

中国常驻世贸组织代表李成钢强调，中方将加强与非洲世贸组织成员合作，积极推进世贸组织改革进程，推动2026年在非洲举行的世贸组织第14届部长级会议取得务实发展成果。

乍得驻世贸组织代表巴蒂斯特表示，作为南南合作的典范，中非合作可加强公平、可预见、透明的多边贸易体制，为世界发展带来机遇。

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