人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

泰国举办2024年东北部本土汉语教师教学技能培训

2024年10月31日08:28 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷10月31日电（记者孙广勇）由泰国孔敬大学孔子学院与泰国教育部民校教育委员会、泰东北华文民校联谊会联合举办的“2024年泰东北本土汉语教师教学技能培训”10月28日至29日在孔敬大学孔子学院举行。泰国孔敬大学校长助理阿查拉婉、泰国教育部民教委汉语项目顾问黄淑环等出席开班典礼，来自泰东北地区乌隆府、武里南府、黎逸府、素辇府等29所学校的60名本土汉语教师参加了培训。

阿查拉婉在致辞中表示，泰国孔敬大学孔子学院经过近二十年的努力和发展，在泰国享有极高的声誉并获得广泛的认可，已成为连接泰中文化的桥梁。泰国本土汉语教师在教授泰国学子汉语和中国文化、培养其国际视野具有重要使命，希望参训教师通过培训提升自身水平，更好地传授中国语言文化。希望各位教师有所收获、有所成长，将所学应用于以后的工作中。

本次培训为期两天，内容涵盖语法教学、备课思路、手语中的中国文化、教学设计等四个版块，重点聚焦教学胜任力。公派教师刘洁以《语法教学词汇化举隅》为主题，从语法教学和词汇教学的内涵入手，以离合词为例，提出了打破语法教学和词汇教学界限，在词汇教学中讲语法，在语法教学中拎词汇的教学理念。公派教师涂敏运用具体的教学案例和小组讨论的形式，从确定教学内容、分析教学重难点、语料收集与分析，到教学总体设计，引导受训学员如何进行有效的备课。还有授课教师通过教学案例，引导学员从需求分析、教学目标设计、教学策略选择到教学评价四个方面，进行完整的教学设计。

结业仪式上，来自乌隆府皇太后女子中学的李兰老师说，各位培训老师用生动的案例和深入浅出的讲解，让复杂的概念变得容易理解、生动有趣。乌隆华侨公学的李冰冰老师表示，在老师们的指导下，他们不仅学到了专业知识，更学会了如何思考、如何备课、如何当好老师，这些宝贵的技能将伴随他们一生的成长与发展。

本土汉语教师是中泰语言文化交流和教育合作的重要桥梁与纽带。泰国孔敬大学孔子学院院长表示，将持续深耕本土汉语教师培训领域，不断帮助泰国本土中文教师提升其语言水平和教学能力，促进泰国中文教育可持续发展。

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部