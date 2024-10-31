人民网曼谷10月31日电（记者孙广勇）由泰国孔敬大学孔子学院与泰国教育部民校教育委员会、泰东北华文民校联谊会联合举办的“2024年泰东北本土汉语教师教学技能培训”10月28日至29日在孔敬大学孔子学院举行。泰国孔敬大学校长助理阿查拉婉、泰国教育部民教委汉语项目顾问黄淑环等出席开班典礼，来自泰东北地区乌隆府、武里南府、黎逸府、素辇府等29所学校的60名本土汉语教师参加了培训。

阿查拉婉在致辞中表示，泰国孔敬大学孔子学院经过近二十年的努力和发展，在泰国享有极高的声誉并获得广泛的认可，已成为连接泰中文化的桥梁。泰国本土汉语教师在教授泰国学子汉语和中国文化、培养其国际视野具有重要使命，希望参训教师通过培训提升自身水平，更好地传授中国语言文化。希望各位教师有所收获、有所成长，将所学应用于以后的工作中。

本次培训为期两天，内容涵盖语法教学、备课思路、手语中的中国文化、教学设计等四个版块，重点聚焦教学胜任力。公派教师刘洁以《语法教学词汇化举隅》为主题，从语法教学和词汇教学的内涵入手，以离合词为例，提出了打破语法教学和词汇教学界限，在词汇教学中讲语法，在语法教学中拎词汇的教学理念。公派教师涂敏运用具体的教学案例和小组讨论的形式，从确定教学内容、分析教学重难点、语料收集与分析，到教学总体设计，引导受训学员如何进行有效的备课。还有授课教师通过教学案例，引导学员从需求分析、教学目标设计、教学策略选择到教学评价四个方面，进行完整的教学设计。

结业仪式上，来自乌隆府皇太后女子中学的李兰老师说，各位培训老师用生动的案例和深入浅出的讲解，让复杂的概念变得容易理解、生动有趣。乌隆华侨公学的李冰冰老师表示，在老师们的指导下，他们不仅学到了专业知识，更学会了如何思考、如何备课、如何当好老师，这些宝贵的技能将伴随他们一生的成长与发展。

本土汉语教师是中泰语言文化交流和教育合作的重要桥梁与纽带。泰国孔敬大学孔子学院院长表示，将持续深耕本土汉语教师培训领域，不断帮助泰国本土中文教师提升其语言水平和教学能力，促进泰国中文教育可持续发展。

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