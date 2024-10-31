人民网迪拜10月30日电 （记者管克江） 2024年中国工业品展将于11月18日至19日在中阿（联酋）产能合作示范园举行。主办方10月29日在阿布扎比举行新闻发布会表示，今年共有来自先进制造业、绿色能源、石油设备和环境解决方案等行业的100多家参展商参展，规模比上一届翻了一番。

中阿产能合作示范园位于阿联酋首都阿布扎比哈利法经济区，规划总面积12.2平方公里，是落实两国领导人重要共识、服务国家“一带一路”建设的重大合作项目，由江苏省海外合作投资有限公司（简称江苏海投）负责投资建设和运营管理。

新闻发布会场景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

江苏海投副总经理龚建中表示，展会不仅将展示中企在工业制造、技术、能源和环保等领域的创新发展成果，也为双方探讨深化合作搭建了平台。

哈利法经济区集团国际业务副总裁哈立德·马祖奇表示，中国是阿联酋最重要的贸易伙伴之一。近年来，两国经贸合作不断深化，关系日益密切。中国企业不断取得创新成就，已成为哈利法经济区乃至阿联酋各领域生态系统中不可或缺的部分。希望阿中双方加强合作，支持更多企业入驻中阿（联酋）产能合作示范园，为阿中共同发展贡献力量。

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