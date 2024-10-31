人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024年中国工业品展将在阿布扎比举行

2024年10月31日08:26 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜10月30日电 （记者管克江） 2024年中国工业品展将于11月18日至19日在中阿（联酋）产能合作示范园举行。主办方10月29日在阿布扎比举行新闻发布会表示，今年共有来自先进制造业、绿色能源、石油设备和环境解决方案等行业的100多家参展商参展，规模比上一届翻了一番。

中阿产能合作示范园位于阿联酋首都阿布扎比哈利法经济区，规划总面积12.2平方公里，是落实两国领导人重要共识、服务国家“一带一路”建设的重大合作项目，由江苏省海外合作投资有限公司（简称江苏海投）负责投资建设和运营管理。

新闻发布会场景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

新闻发布会场景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

江苏海投副总经理龚建中表示，展会不仅将展示中企在工业制造、技术、能源和环保等领域的创新发展成果，也为双方探讨深化合作搭建了平台。

哈利法经济区集团国际业务副总裁哈立德·马祖奇表示，中国是阿联酋最重要的贸易伙伴之一。近年来，两国经贸合作不断深化，关系日益密切。中国企业不断取得创新成就，已成为哈利法经济区乃至阿联酋各领域生态系统中不可或缺的部分。希望阿中双方加强合作，支持更多企业入驻中阿（联酋）产能合作示范园，为阿中共同发展贡献力量。

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部