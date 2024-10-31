人民网迪拜10月30日电 （记者管克江）由中国建材国际中东北非公司主办的第三届迪拜新能源大会29日在迪拜举行。来自中国、阿联酋、阿曼等国家的300多名政商界代表参加。

中建材投资董事长陈咏新表示，阿联酋是中国在中东地区最重要的合作伙伴之一。中国建材集团将加强同阿联酋各方在新能源领域的合作，并扩大同地区国家的互利共赢。据介绍，当前中国建材位于阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区的海外仓面积已达20万平方米，主营产品包括建筑材料、车辆及设备、油气、新能源产品等，并同阿布扎比相关企业共同开发储能业务，向地区市场提供生物柴油和可持续航空燃料等。

中国驻阿联酋大使馆经商处公参朱炼表示，中国和阿联酋都高度重视绿色转型发展，加强在新能源领域合作已经成为双方的重要共识。中阿在新能源方面的合作不仅起步早、规模大，近年来更是不断提质升级，具有突破和示范意义。由中国企业承建的艾尔·达芙拉光伏电站项目、阿布扎比风电示范项目、马克图姆太阳能电站项目、哈斯彦清洁燃煤电站项目为中阿两国开展新能源发展和务实合作谱写了崭新篇章。期待中阿双方继续携手，推动能源合作持续向“新”而生，实现互利共赢，造福两国人民。

阿曼商工部前次大臣阿希拉·萨姆萨米致辞。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿曼商工部前次大臣阿希拉·萨姆萨米表示，阿曼致力于到2050年实现碳中和，为此不同政府部门提出了相应工作目标，包括到2030年生产100万吨绿氢、30%的电力来自可再生能源，2035年79%的汽车为电动汽车等。希望同中方伙伴加强新能源合作，共谋绿色发展。

迪拜杰贝阿里自贸区副主席哈麦德介绍了迪拜可持续发展的愿景，以及在发展清洁可再生能源、减少碳排放和普及电动汽车的情况，表示期待同中方企业加强合作。

大会现场一景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿联酋塞克尔集团负责人阿卜杜拉·侯赛尼表示，阿联酋企业希望借鉴中方先进技术和经验，推进绿色低碳转型。相信在阿中友好合作的大背景下，双方企业能够发现更多互利共赢机遇。

部分与会嘉宾合影。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

大会上，来自美的、南航、欧圣达等中方企业的代表介绍了各自在绿色节能方面的实践。

大会期间签约仪式。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

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