人民网北京10月30日电（记者 张杰）10月29日，印度尼西亚共和国驻华大使馆于北京举办国庆招待会，庆祝印度尼西亚独立79周年。中国外交部副部长孙卫东、各国驻华使节等出席活动。各方来宾在招待会上通过印尼传统美食、印尼歌曲、印尼传统歌舞、印尼少数民族舞蹈等方式，领略了丰富、美丽和多样化的印尼文化。

印尼驻华大使周浩黎在招待会上致辞。印尼驻华大使馆供图

印度尼西亚驻华大使周浩黎在致辞中表示：“印尼奉行自由积极的外交政策，始终致力于为全球和平与安全做出贡献，并加强与包括中国在内的友好国家的和平关系。”

2024年9月，印尼与中国的双边贸易额达1056.2亿美元，在近五年内几乎翻倍增长。目前在下游产业、再生能源、基础设施、卫生和交通等领域，中国依然是印尼最大的投资者之一。

为吸引更多的外商投资，印尼还推出了黄金签证计划，提供5年至10年的居留许可，及诸如更加便利的申办居留许可程序和获得资产所有权等各种便利。周浩黎大使表示，印尼新政府将优先关注自然资源管理，粮食和能源安全及通过发展下游产业促进经济增长，并邀请中国投资商和国际合作伙伴充分利用这个机会，为印尼的经济增长做出贡献。

山东济宁职业技术学校印尼巴布亚留学生与大使一起演唱巴布亚传统歌曲。印尼驻华大使馆供图

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