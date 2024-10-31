本报记者 管克江

国际评级机构标准普尔近日宣布上调约旦本外币长期主权信用评级，从B+调为BB-，展望为“稳定”。这是2003年以来标准普尔首次上调约旦主权信用评级。标准普尔在声明中表示，尽管约旦面临多方面宏观经济挑战，但其经济表现显示出韧性。国际评级机构穆迪今年5月也上调了约旦的主权信用评级。约旦财政大臣穆罕默德·伊西斯表示，评级机构的上调举动证明了约旦近年来推进结构性改革取得成效。

约旦经济传统上以旅游业、外援和侨汇为支柱。近年来，约旦采取一系列改革举措，扩大税收基础，改善营商环境，提升增长潜力，且外债有望进入下降通道。预计今年约旦国内生产总值增速将达2.3%，到2027年有望增至3%。

2020年，约旦政府出台《2021—2023政府优先工作事项》，提出改善投资营商环境、刺激经济增长、激发私营部门创新活力、保持财政和货币政策稳定性、努力打造区域数字中心等目标。

2022年，约旦提出“经济现代化愿景”，计划分3个阶段，在35个领域推出300多个项目，争取到2033年实现约旦国内生产总值增长5%、新增100万个就业岗位等目标。约旦“经济现代化愿景”将工业部门置于首要位置，致力于把约旦发展成地区主要工业中心和产品出口中心。

2023年1月，约旦《投资环境法》经修订后生效，旨在进一步吸引投资、鼓励创新。统计数据显示，该法律通过后的9个月内，约旦吸引的投资总额达8.8亿约旦第纳尔（1美元约合0.71约旦第纳尔），同比增长34%。约旦投资部还推出名为“投资约旦”的线上平台，介绍约旦最新投资政策及机遇等信息。目前该平台上公布的投资项目接近40个，累计价值约14亿美元，涉及信息通信、生命科学、医疗保健、采矿、旅游、食品加工、成衣及纺织品等行业。

在多项政策共同作用下，约旦经济逐步企稳回升。今年第一季度，约旦工业产值为104亿约旦第纳尔，约占国内生产总值的21.7%。今年7月，国际货币基金组织对约旦总额为12亿美元的中期贷款计划进行审查，审查结束后发表的报告表示：“在地区局势动荡的背景下，约旦经济仍保持稳定向好，经常项目赤字规模（2023年为不到国内生产总值的4%）显著降低，可用国际储备上升至170多亿美元。”为此，国际货币基金组织决定再向约旦提供1.3亿美元资金。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 15 版）

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