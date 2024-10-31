人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

约旦努力提振经济显成效

本报记者 管克江
2024年10月31日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　国际评级机构标准普尔近日宣布上调约旦本外币长期主权信用评级，从B+调为BB-，展望为“稳定”。这是2003年以来标准普尔首次上调约旦主权信用评级。标准普尔在声明中表示，尽管约旦面临多方面宏观经济挑战，但其经济表现显示出韧性。国际评级机构穆迪今年5月也上调了约旦的主权信用评级。约旦财政大臣穆罕默德·伊西斯表示，评级机构的上调举动证明了约旦近年来推进结构性改革取得成效。

　　约旦经济传统上以旅游业、外援和侨汇为支柱。近年来，约旦采取一系列改革举措，扩大税收基础，改善营商环境，提升增长潜力，且外债有望进入下降通道。预计今年约旦国内生产总值增速将达2.3%，到2027年有望增至3%。

　　2020年，约旦政府出台《2021—2023政府优先工作事项》，提出改善投资营商环境、刺激经济增长、激发私营部门创新活力、保持财政和货币政策稳定性、努力打造区域数字中心等目标。

　　2022年，约旦提出“经济现代化愿景”，计划分3个阶段，在35个领域推出300多个项目，争取到2033年实现约旦国内生产总值增长5%、新增100万个就业岗位等目标。约旦“经济现代化愿景”将工业部门置于首要位置，致力于把约旦发展成地区主要工业中心和产品出口中心。

　　2023年1月，约旦《投资环境法》经修订后生效，旨在进一步吸引投资、鼓励创新。统计数据显示，该法律通过后的9个月内，约旦吸引的投资总额达8.8亿约旦第纳尔（1美元约合0.71约旦第纳尔），同比增长34%。约旦投资部还推出名为“投资约旦”的线上平台，介绍约旦最新投资政策及机遇等信息。目前该平台上公布的投资项目接近40个，累计价值约14亿美元，涉及信息通信、生命科学、医疗保健、采矿、旅游、食品加工、成衣及纺织品等行业。

　　在多项政策共同作用下，约旦经济逐步企稳回升。今年第一季度，约旦工业产值为104亿约旦第纳尔，约占国内生产总值的21.7%。今年7月，国际货币基金组织对约旦总额为12亿美元的中期贷款计划进行审查，审查结束后发表的报告表示：“在地区局势动荡的背景下，约旦经济仍保持稳定向好，经常项目赤字规模（2023年为不到国内生产总值的4%）显著降低，可用国际储备上升至170多亿美元。”为此，国际货币基金组织决定再向约旦提供1.3亿美元资金。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月31日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部