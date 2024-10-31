人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

贸发会议预计——

今年世界经济将增长百分之二点七

2024年10月31日06:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社日内瓦10月29日电  （记者陈斌杰）联合国贸易和发展会议（贸发会议）29日发布报告说，2024年和2025年世界经济预计均增长2.7%，增长缓慢、投资和贸易疲软等挑战正拉大国家之间的发展差距，应重新思考全球发展战略。

　　贸发会议在当天发布的《2024贸易和发展报告》中指出，今明两年的世界经济增速预期低于2001年至2019年期间3.0%的年均增长率。由于能源价格高企及保护主义日益严重等多重危机，发展中国家面临着艰难的政策权衡。

　　贸发会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘表示，“我们必须重新思考全球发展战略，改革国际金融体系，重振对多边主义的承诺，为发展中国家提供真正的支持。”她还表示，发展中国家既有南南贸易和绿色转型带来的机遇，也面临着全球增长缓慢、金融不稳定、债务、全球贸易加速变化等挑战。

　　报告还指出，南南贸易从2007年的2.3万亿美元增至2023年的5.6万亿美元。通过利用区域贸易和一体化协定，以及实施战略性产业政策，发展中国家可以更好地增强自身经济韧性。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月31日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部