据新华社日内瓦10月29日电 （记者陈斌杰）联合国贸易和发展会议（贸发会议）29日发布报告说，2024年和2025年世界经济预计均增长2.7%，增长缓慢、投资和贸易疲软等挑战正拉大国家之间的发展差距，应重新思考全球发展战略。

贸发会议在当天发布的《2024贸易和发展报告》中指出，今明两年的世界经济增速预期低于2001年至2019年期间3.0%的年均增长率。由于能源价格高企及保护主义日益严重等多重危机，发展中国家面临着艰难的政策权衡。

贸发会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘表示，“我们必须重新思考全球发展战略，改革国际金融体系，重振对多边主义的承诺，为发展中国家提供真正的支持。”她还表示，发展中国家既有南南贸易和绿色转型带来的机遇，也面临着全球增长缓慢、金融不稳定、债务、全球贸易加速变化等挑战。

报告还指出，南南贸易从2007年的2.3万亿美元增至2023年的5.6万亿美元。通过利用区域贸易和一体化协定，以及实施战略性产业政策，发展中国家可以更好地增强自身经济韧性。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 15 版）

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