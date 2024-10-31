阿尔贝托·菲奥林

今年4月25日，我与朋友迪诺·法基内蒂骑自行车从意大利威尼斯出发，途经13个国家、骑行逾1万公里，于8月1日抵达中国北京。这一路，我们从春到夏穿越欧亚大陆，饱览沿路风光，感受到文明互鉴和民心相通的巨大力量。

我和朋友把这趟旅程命名为“自行车上的马可·波罗”。700多年前，这位意大利旅行家由西向东，以一场探索之旅为东西方文明架起桥梁。他客观描述沿途风物，在所到之处播撒和平、团结、友好的种子，这些至今仍值得学习。我出生于威尼斯，从小就对马可·波罗的故事耳熟能详，他的好奇心和对世界不带偏见的探索深深影响了我。我对东方之旅期待已久，一直想再到遥远、迷人、历史悠久的中国看一看。今年，我们终于追随马可·波罗的足迹，以自行车这种慢速交通工具一路观察、体验，更亲近地与所到之处的人们接触、沟通，将沿途风光看在眼里、记在心中。

我和朋友虽然都已年逾60岁，但都是拥有百年历史的威尼斯自行车骑行协会成员，曾在非洲、南美洲等地骑行，长途旅行经验丰富。意大利文化部设立的纪念马可·波罗逝世700周年国家委员会也给我们以支持，让我们对这次旅程充满信心。这趟近100天的旅程犹如一场生命的探险，挑战与美景交织。沿途地形复杂，气候变幻无常，时而暴雨倾盆，时而烈日炎炎。吐鲁番盆地的葡萄园像碧海般郁郁葱葱，敦煌的千佛洞闪烁着源自历史深处的光彩，蜿蜒曲折的嘉峪关长城诉说着古老的故事……这些令人心潮澎湃的景象深深刻在我们心底。

马可·波罗17岁从威尼斯出发，彼时他对途经国家的语言知之甚少，但真诚让他得以了解不同文化、不同习俗，成为东西方文明交流的使者。我和朋友的中文水平有限，但这并不妨碍我们感受到中国人民的热情友好。骑行途中，常有司机将车辆缓缓停下，从车窗内递来水、苹果或者切好的甜瓜，给我们温暖的关怀。当我们在甘肃遭遇自行车故障时，酒店工作人员用餐车帮我们将行李和自行车运到车站，助我们顺利抵达兰州。虽然我们无法用中文与沿途遇见的朋友深入交流，但我们留下的面带微笑的合影，就是这些友谊的生动见证。

1987年，我曾与妻子一起对中国进行为期40天的访问。与那次的访问相比，这次的骑行是截然不同的体验。这不仅缘于交通工具的变化，更因为我目睹了中国翻天覆地的变化。上世纪80年代的中国还是个“自行车大国”，而如今马路上是川流不息的汽车。城市街道宽阔干净，公园等公共设施整洁有序，民众的环保意识显著提升。农村地区同样焕然一新，处处是大片农田、果园。今日中国，已成为一个焕发着现代气息的国家。

通过这次自行车之旅，我更加深刻感受到，马可·波罗是意中交流的重要符号。每当我们与中国人谈起马可·波罗，都会得到热情回应。启程前，我们在威尼斯总督府参观了名为“马可·波罗的世界：一位13世纪威尼斯商人的旅行”的展览。到达北京后，我们又参观了“传奇之旅：马可·波罗与丝绸之路上的世界”展览。通过两国丰富的文物，可以发现意中文明虽如此遥远，却又如此接近。以共同办好马可·波罗逝世700周年相关纪念活动为契机，意中两国在人文领域的交流合作一定会更加丰富多彩。

3个多月的骑行经历和累积的情感，需要用更多时间消化、沉淀。这趟令人着迷的旅程让我们领会到文明交流互鉴的重要意义，我们也在重温马可·波罗之旅后，从历史的智慧中获得了更好前行的力量。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)