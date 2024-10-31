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引领人类进步方向 开辟共同美好未来（大使随笔）

陈 旭
2024年10月31日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　1945年10月24日，《联合国宪章》正式生效，当今世界最具权威性、普遍性、代表性的政府间国际组织——联合国应运而生。如今，每年的10月24日都是“联合国日”。

　　中国一直是联合国事业的坚定支持者。1945年6月，中国是第一个在《联合国宪章》上签字的国家。1971年10月，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，开启了中国同联合国关系的新篇章。

　　当前，世界百年变局加速演进，人类面临的机遇和挑战前所未有，安全失序、发展失衡、治理失效日益突出，全球治理再次来到历史的十字路口。中国始终认为，联合国是践行多边主义、推进全球治理的核心平台，作用只能加强，不能削弱。中国支持联合国在国际事务中更好发挥核心作用，维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

　　中国以理念引领全球治理的方向。中国提出构建人类命运共同体重大理念，倡导建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。2017年1月，习近平主席在联合国日内瓦总部发表历史性演讲，从全球视角和哲学高度系统阐述构建人类命运共同体理念，就“人类社会何去何从”这一时代命题提出中国理念、分享中国智慧，发出了时代强音，赢得了广泛共鸣。构建人类命运共同体从美好愿景转化为丰富实践，为人类应对共同挑战提供了方案。

　　中国以行动丰富多边主义的内涵。作为全球最活跃的多边外交中心之一，日内瓦见证了中国外交从起步到日益走近世界舞台中央的重要历程。中国在此全面深入参与全球治理，为安全、发展、人权等各领域重大问题的解决和重要规则的制定提供中国方案，聚焦落实联合国2030年可持续发展议程，同其他全球南方国家一道更好应对各种风险挑战。

　　中国以合作开创人类更加美好未来。在推进中国式现代化的同时，中国胸怀天下，不断以自身新发展为世界提供新机遇。中共二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推进中国式现代化的宏伟蓝图，这将为各国提供更多机遇。在不久前闭幕的联合国人权理事会第五十七届会议期间，中国代表团通过国家发言、共同发言、主提决议等多种形式，全面宣介中共二十届三中全会精神，讲述中国人权发展理念和成就经验，为完善全球人权治理注入中国力量。

　　立天下之正位，行天下之大道。无论国际风云如何变幻，中国将始终坚守联合国理想，践行真正的多边主义，继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者和国际秩序的维护者，携手各方构建人类命运共同体。

　　（作者为中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月31日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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