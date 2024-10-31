本报记者 韩 硕

北京奔驰生产车间内景。

在福建奔驰工厂，工人正在作业。

组装完毕的奔驰轻型商务车准备下线。

北京奔驰屋顶光伏全景。

以上图片均为奔驰提供

1款全球首发、7款中国首发及车展首秀、8款中国上市的全品牌21款车型……在今年举办的第十八届北京国际汽车展览会上，德国汽车企业梅赛德斯—奔驰集团（以下简称“奔驰”）的展位备受关注。

“中国是全球最富活力的市场之一，也是奔驰全球战略的重要支柱，奔驰在中国取得了令人振奋的成就。我们一直致力于在中国长期投入，深度参与并助力中国汽车产业的升级。”奔驰集团董事会主席康林松近日在接受本报记者采访时表示。

“见证、参与了中国汽车工业的蓬勃发展”

位于北京望京的奔驰大楼，窗明几净。

“出席中国发展高层论坛、陪同德国总理朔尔茨访华、参加北京国际汽车展览会、宣布与中国合作伙伴共同在华新增投资……”康林松告诉记者，今年他已经4次到访中国，“毫无疑问，中国是我们最重要的市场之一”。

作为拥有138年历史的车企，奔驰2001年在中国开启本土化发展，当年，梅赛德斯—奔驰（中国）投资有限公司在京正式成立。2003年，奔驰与北汽集团建立长期战略合作伙伴关系。2005年，奔驰开始在华实施本土化研发，行政级轿车E级车率先在中国完成本土化并投入量产。

“我们见证、参与了中国汽车工业的蓬勃发展。奔驰在中国取得了巨大的成功，不仅在销售、生产层面，也包括研发、供应链伙伴、科技合作等方面。”康林松介绍，从2014年至2023年，奔驰携手合作伙伴在中国投资了超过1000亿元人民币。

走进北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）顺义工厂总装车间，生产线上的两条机械臂正在忙碌。机械臂上配备有摄像头，相当于一个“人工智能视觉检测机器人”。它能够对汽车底盘细节进行全方位拍照和质量检测，效率比人工高出一倍多。车身车间近1200台机器人各司其职，自动化率超过98%。不同机器人采集到的数据，都通过工厂的“神经网络”上传到云端，帮助工作人员作出判断和决策。

凭借这一数字化生产体系，北京奔驰已成为奔驰全球乘用车生产网络中最大的生产基地，只要45秒就有1辆新车下线。全球销售的每两辆奔驰E级车中，就有1辆在这里生产。

“2005年成立之初，北京奔驰的规划年产量仅为2.5万辆。”在华工作12年的奔驰集团董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯表示，今年3月，第500万辆中国国产奔驰汽车顺利下线。“累计产量从400万辆增加到500万辆，北京奔驰仅仅用了20个月。”唐仕凯说。

“北京奔驰现在已成为同时拥有前驱车、后驱车、电动车三大车型平台，以及发动机与动力电池工厂的合资企业，并实现了发动机核心零部件与整机的出口，是奔驰全球生产网络的重要组成部分。”康林松表示，中国拥有完备的汽车产业链、领先的合作伙伴和优质的人才资源，以及创新支持政策措施。奔驰持续看好中国市场。“这为企业在华发展提供了保障，得益于中国良好的营商环境，奔驰在华业务取得了长足发展。”康林松说。

“过去几年，中国汽车市场持续保持增长，奔驰是主要的参与者之一，这也是我们看好中国市场、重视中国市场的原因。”唐仕凯表示。2023年奔驰乘用车在中国市场销量占其全球总销量超过1/3，纯电动车型销量增长超过一倍。中国作为奔驰全球最大的单一市场，在自动驾驶、汽车软件、智能互联等领域的市场需求正在快速升级迭代。

“以‘中国速度’提升本土创新，引领全球创新”

来到上海市浦东新区轲桥路，走进今年4月刚刚启用的奔驰上海研发中心全新大楼，电动出行、智能互联、自动驾驶等领域的软硬件开发和全环境模拟正在这里火热进行。

2021年，奔驰中国研发技术中心在北京投入使用；2022年奔驰上海研发中心成立；2023年奔驰（上海）数字技术有限公司成立；2024年，奔驰上海研发中心全新大楼落成并投入使用。

过去5年，奔驰在华研发投入总计达105亿元人民币，本土研发团队超2000人。“我们在中国建成了德国以外覆盖领域最全面的研发团队，其中中国数字化研发团队是全球发展速度最快的团队。”唐仕凯表示。

得益于中国完善的产业链供应链、人才储备及优良的研发环境，奔驰在华研发进展迅速。仅用一年时间，奔驰中国研发团队主导开发的L2+智能辅助驾驶系统，就在中国各地的高速公路和城市快速路上实现了点到点的领航辅助驾驶，提升了奔驰在全球智能驾驶领域的能力。未来，奔驰与合作伙伴共同定制的全新插混电池将用于奔驰在全球范围销售的插混车型。“目前，中国研发团队正主导智能座舱和自动驾驶功能的开发，通过与全球多地研发中心紧密协作，把在中国取得的研发成果更多贡献给全球市场。”唐仕凯说。

“中国有着丰富的优秀人才资源、快速发展的科技企业，赋予了我们在这里发展人才与创新生态系统的机会。”唐仕凯说，“中国研发团队在越来越多的全球研发项目上发挥着引领作用。”

近年来，奔驰积极把握产业转型机遇，不断扩大与中国本土伙伴在智能网联汽车、新能源汽车领域的创新合作。奔驰与中国科技企业思必驰合作的语音交互软件，融入了定制化设计技术，已用于全球产品的开发。目前，奔驰正与腾讯、火山引擎等中国科技公司在云计算、大模型、人工智能等前沿领域开展探索与合作，为中国消费者带来更好用、更便捷、更个性化的数字化体验。

清华大学与奔驰的合作已逾10年，双方合作成立的“清华大学—梅赛德斯奔驰可持续交通联合研究院”（以下简称“联合研究院”）在交通智慧化、能源绿色化、应用本土化、车辆智能化和可持续发展等领域展开合作。清华大学副校长曾嵘表示，双方在项目研发、人才培养、本科生实践基地建设等方面取得了丰硕成果，“我们与奔驰的合作已成为校企合作的典范之一。融合奔驰的研发能力与清华大学的科研创新实力，研究院将探索国际化教育教学的新模式，为推动可持续交通领域的发展作出贡献。”

清华大学长聘教授、联合研究院院长李萌表示，与奔驰的产学研合作让高校的研究成果能够更好地与丰富的产业需求相结合。

“中国不仅是全球经济增长的主要引擎之一，也在推动全球汽车行业加快创新转型。以‘中国速度’提升本土创新，引领全球创新，彰显了我们对中国市场的信心，也体现了奔驰致力于与中国合作伙伴携手加快本土化进程的决心。”唐仕凯表示。

“携手中国伙伴共享长期发展机遇”

非生产时间关闭不必要的设备，每天可节电约3.26万千瓦时、减少天然气消耗约6080立方米；通过生产日历智能控制空气处理机组开关，精细化管理机组运行时间，每天节电超1.6万千瓦时……据介绍，北京奔驰是北京首批申购绿电的企业之一。同时，通过不断扩大光伏发电规模，北京奔驰已拥有奔驰全球生产网络中规模最大的光伏项目之一。

在北京奔驰，零碳科技实验室大楼、屋顶光伏、熔盐储热、二氧化碳热泵等环保技术和设施得以应用。康林松表示，奔驰的目标是在2039年实现整个价值链的净碳中和，这与中国推进“双碳”目标的愿景一致。“让我们感到高兴的是，在中国各地，我们的绿色举措都得到了广泛的欢迎和支持。”康林松说。

今年9月，奔驰宣布，计划与中国合作伙伴共同在乘用车和轻型商务车业务分别投资超过100亿元人民币和40亿元人民币，进一步丰富中国“智造”产品阵容。

作为全球最大的汽车市场和新能源汽车市场，中国的汽车产销量已经连续15年位居世界首位。“中国不仅是全球最大的汽车市场，也是最富活力的市场之一，特别是在创新速度、新能源汽车和智能化转型方面，中国正引领全球汽车行业快速发展。”康林松表示，“投资中国就是投资未来，这是我们自然而然的选择。”

“近年来，中国持续推进高水平对外开放，这有力增强了市场信心。中国在经济领域所取得的巨大成就证明，开放的市场能给经济和人民生活带来巨大好处。”康林松表示，中国是汽车工业大国，开放的市场为包括奔驰在内的全球车企提供了深度参与市场竞争的机会。

德国央行统计数据显示，2024年上半年，德国对华投资创历史新高，达73亿欧元。奔驰集团监事会主席薄睦乐表示，欧中、德中双方有着长期良好合作的传统。中国的产业优势和发展速度不仅为奔驰在中国市场的拓展提供了重要支持，也为其全球运营带来了重大机遇，“世界需要中国，中国也需要世界。”薄睦乐说。

康林松表示：“奔驰将继续秉持‘在华发展，与华共进’的初心，携手中国伙伴共享长期发展机遇。”

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《 人民日报 》（ 2024年10月31日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)