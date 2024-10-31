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外交部发言人：

中国经济活力将持续对外释放

2024年10月31日04:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京10月30日电  （记者马卓言）外交部发言人林剑30日表示，今年以来，中国经济总体平稳、稳中有进，活力与韧性集中显现。随着一揽子政策协同发力，中国经济的活力将持续对外释放。

　　当日例行记者会上，有记者问：近期，中国政府密集推出一揽子增量政策，支持扩大内需和提振投资消费，受到国际社会广泛关注。新加坡国务资政李显龙认为，中方出台的措施有助于提升信心和需求。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席舒曼表示，一揽子增量政策对增强市场信心发挥了关键作用，中国经济保持增长，对全球市场意义重大。请问发言人对此有何评论？

　　林剑说，今年以来，中国经济总体平稳、稳中有进，活力与韧性集中显现。前三季度中国同160多个国家和地区贸易量实现增长，进出口总额创下新高，国内生产总值增速在全球主要经济体中名列前茅，再次说明中国经济长期向好的基本趋势没有改变。

　　“近期中国政府多部门积极出台一揽子增量政策，进一步释放经济增长潜力，激发消费和投资热情，提振了国际社会对中国发展的信心。”林剑说，高盛集团、摩根大通、瑞士银行等国际金融机构纷纷上调今年中国经济增速预期；在近期面向百余家瑞士企业的调查中，企业决策者们普遍表示对在华业务充满信心，近半数受访者将中国列为三大投资目的地之一。

　　林剑表示，中国经济“稳”和“进”的积极态势也为世界经济复苏注入稳定性。通过推进高质量发展、扩大高水平开放，中国与世界的互动更加强劲有力；随着一揽子政策协同发力，中国经济的活力将持续对外释放。

　　“我们将继续以实际行动回应国际社会‘看好中国’的期待和各国企业‘做多中国’的热情，为全球经济发展带来新动力、新机遇。”林剑说。

(责编：卫嘉、白宇)

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