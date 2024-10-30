北京外国语大学亚洲学院朝鲜语专业自1994年成立以来，已走过30年辉煌历程。值此30周年之际，专业以“三十而励，沐光向前”为主题，开展了一系列庆祝活动。10月25日下午，首场活动韩国文化节在北京外国语大学东校区文化广场举行。本次文化节活动以语言文化、饮食文化、服饰文化、音乐文化为切入点，设置了韩文名字书写、韩式茶点制作体验、韩国传统服饰试穿、韩国纸扇制作体验等展台，多角度展现了韩国文化，为专业30周年庆祝活动拉开了序幕。

10月26日上午，北京外国语大学亚洲学院朝鲜语专业成立30周年庆祝大会在东校区千人礼堂举行。出席大会的有：北京外国语大学党委常委、副校长赵刚，大韩民国驻中华人民共和国大使馆公使衔参赞、韩国文化院院长金辰坤，北京外国语大学亚洲学院、非洲学院党总支书记许晔，亚洲学院院长苏莹莹，校友办副主任、教育基金会秘书长姚雪，北京大学外国语学院副院长王丹，对外经济贸易大学外国语学院副院长郝君峰，中国传媒大学外国语言文化学院孙鹤云，北京语言大学东方语言文化学院乔文，北京第二外国语学院亚洲学院鲁锦松，以及朝鲜语专业全体师生和近200名校友，大家齐聚一堂，共同庆祝朝鲜语专业成立30周年。

党委常委、副校长赵刚代表学校讲话，充分肯定了朝鲜语专业成立30年以来在学科建设、人才培养、师资力量、对外交流等方面取得的优异成绩。赵刚表示，相信在亚洲学院的领导下，朝鲜语专业将继续发扬优良传统，不断创新办学理念，提高教学质量，培养更多优秀的朝鲜语人才，为推动中国与朝鲜半岛的文化交流与合作做出更大的贡献。

韩国文化院院长金辰坤在致辞中讲到，北京外国语大学亚洲学院朝鲜语专业在增进中韩两国之间友谊、扩大互利共赢的交流合作方面起着非常重要的作用，希望在这里学习朝鲜语的同学们，不仅成为中韩交流与合作的主人公，也成为两国友谊的使节。

北京大学外国语学院副院长王丹代表兄弟院校致辞，她表示，北京外国语大学亚洲学院朝鲜语专业已成长为中国朝鲜韩国学教育与研究的重镇，对中朝、中韩文化交流做出了突出的贡献。

朝鲜语专业主任李丽秋在致辞中回顾了专业成立30年以来的建设历程，介绍了举办本次活动的主要内容和目的、校友基金的发起和捐赠情况，向学校及亚洲学院对本次活动给予的大力支持表示感谢，同时也对校友们的积极参与表示感谢，并对在校生提出了期许。

李丽秋对专业创始人苗春梅表达了真挚的感谢，并向苗老师赠送了纪念品。

朝鲜语专业创始人苗春梅回顾了专业创建之初的感人故事，并向当时大力协助专业创建的国际友人颁发了感谢牌。

1994级校友、中国联通北京市门头沟区分公司党委书记、总经理张嘉代表校友发言，分享了在北外的故事以及自己的职业成长经历，并对在校生提出了殷切的希望。

随后，韩国文化院携手朝鲜语专业的同学们，共同呈现了一场精彩绝伦的文艺盛宴。这场演出汇聚了乐队演奏、器乐合奏、优美歌曲以及动感舞蹈等多元化节目，每一环节都充分彰显了朝鲜语专业学生们积极向上的精神风貌与卓越的艺术才华。

10月26日下午，北京外国语大学朝鲜语专业成立三十周年系列活动成功举办。

在“北京外国语大学亚洲学院朝鲜语专业成立30周年暨在京高校朝鲜语专业建设发展论坛”， 朝鲜语专业负责人李丽秋主持了会议，介绍了朝鲜语专业国家级一流本科专业建设成果。北京大学外国语学院副院长王丹介绍了北京大学朝鲜语专业的发展历程及教学改革经验。北京外国语大学亚洲学院副院长汪波、对外经济贸易大学外国语学院副院长郝君峰以及中国传媒大学、北京语言大学、北京第二外国语学院朝鲜语专业的负责老师出席了本次会议，分析了朝鲜语专业的现状，介绍了各个学校朝鲜语专业近期的改革措施和发展思路，进一步明确了朝鲜语专业今后的改革方向与目标。

此外，北京外国语大学朝鲜语专业成立三十周年系列活动暨校友论坛在逸夫楼一阶圆满召开。此次论坛旨在充分发挥朝鲜语专业校友的榜样引领作用，为在校学生提供与优秀校友交流学习的平台，邀请了十位优秀校友就学术探索与职业发展经历进行分享。论坛前半场聚焦“初心与卓越：早期校友的职场探索与成功之路”主题，后半场围绕“求学与跨界：新生代校友的多元成长”主题展开，由朝鲜语专业任翔老师、周晓蕾老师主持，历届校友、在校本科生与研究生共百余人参加。在问答交流环节，在校同学踊跃提问，校友们纷纷结合自身的经历与见解为同学们做出详细解答并给出中肯建议，现场反响热烈。论坛最后，朝鲜语专业主任李丽秋教授主持闭幕仪式并做总结发言。

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