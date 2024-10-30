人民网莫斯科10月30日电（记者肖新新）10月29日，中俄农业合作论坛在俄罗斯莫斯科举行。本次论坛由中国驻俄罗斯大使馆、俄罗斯中国总商会主办，中俄两国企业家、业界专家和相关部门代表等围绕深化两国农业务实合作等主题进行了交流探讨。

中国驻俄罗斯大使张汉晖在致辞中表示，农业合作是两国务实合作的重要组成部分，领域宽广、潜力巨大。新时代中俄农业合作面临难得机遇，有望成为两国务实合作领域新的亮点和增长点。中俄持续推进农业全产业链合作，不仅将更好造福两国和两国人民，给老百姓的餐桌带来更多、更丰富的选择，也对确保全球粮食安全、共同解决人类面临的生存发展等重大问题具有重要意义。

俄罗斯联邦委员会粮农政策和自然资源管理委员会副主席贝兰·哈姆奇耶夫表示，拓展俄中两国农业合作是两国共同关心的重要议题。希望此次论坛为促进两国农业领域互利合作和共同发展发挥重要作用。

俄罗斯出口中心总经理韦罗妮卡·尼基申娜表示，俄中农业领域合作仍有巨大合作空间，双方可继续深挖潜力，不断提升农业合作水平。

俄罗斯农业部国际合作与农产品出口发展司司长马克西姆·马尔科维奇表示，俄中农业合作取得了诸多实实在在的成果，具有广阔发展前景。俄方期待同中方进一步在农产品贸易等方面深化合作。

论坛期间，两国与会代表就农业机械设备、农业发展政策、农产品加工等领域合作开展交流研讨，两国企业代表还举办了有关项目、产品展示和推介活动。

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