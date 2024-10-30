新华社约翰内斯堡10月30日电 专访｜金砖国家是推动实现全球普惠包容发展的重要力量——访南非国际问题专家安德烈·托马斯豪森

新华社记者王晓梅 田弘毅

南非大学国际法荣誉教授、南非国际问题专家安德烈·托马斯豪森日前在接受新华社记者专访时说，金砖国家是推动实现全球普惠包容发展的重要力量。

托马斯豪森说，金砖国家坚持共同发展，金砖机制致力于实现普惠包容的经济全球化。在全球化背景下，各国应合作共赢，摒弃狭隘的民族主义观念和短视做法。

他指出，发展中国家的经济发展需要长期战略和规划。在这方面，中国等国家的成功经验将给所有金砖国家带来借鉴和激励。

托马斯豪森说，新开发银行为金砖成员国提供了重要支持。以南非为例，新开发银行帮助南非实施了很多重要的战略性项目。今年8月，新开发银行与南非国家运输公司签署一项50亿兰特（约合2.8亿美元）的贷款协议，用于支持南非货运铁路部门的现代化改造。

在谈到推动金砖国家高质量发展时，托马斯豪森说，高质量发展应该是可持续的，绿色发展是可持续发展的必然要求。在全球变暖的背景下，能源生产从化石燃料转向太阳能、风能等可再生能源至关重要。在这一转型过程中，中国发挥了重要的引领作用。

金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言指出，金砖国家将通过促进和平，构建更具代表性、更加公平的国际秩序，重振和改革多边体系，推动实现可持续发展和包容性增长，深化金砖战略伙伴关系，造福各国人民。托马斯豪森表示，推动国际秩序更加公正是一个迫在眉睫的全球性问题。

“我们看到国际法律体系陷入混乱，一些国家一味追求本国利益。”他说，期待金砖国家以及申请加入金砖机制的国家，进一步提升国际影响力，找到一条构建更加平等公正的多极世界之路。

在谈到推动“全球南方”发展时，托马斯豪森说，对话、沟通和倾听彼此的意见将给全球南方国家带来相互理解和团结合作，这对于提升“全球南方”影响力至关重要。

托马斯豪森说，金砖国家领导人第十六次会晤就高质量发展、可持续发展及全球治理体系改革等时代课题展开探讨，达成许多合作意愿。相信各国将开展更多具体行动，从而“一砖一瓦地建设更好的金砖机制”。

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