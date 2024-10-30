新华社布鲁塞尔10月30日电 综述｜欧洲多方强烈反对欧盟对华电动汽车加征关税

新华社记者康逸 张兆卿

不顾欧盟成员国之间巨大分歧和欧洲各界人士强烈反对，欧盟委员会29日公布对华电动汽车反补贴调查终裁结果。针对欧盟保护主义行径，欧洲政商学界人士表达强烈不满和反对。他们认为，此举损害欧洲消费者利益，拖累欧洲汽车产业转型升级，阻碍欧中贸易投资合作，也不利于全球应对气候变化的努力。

根据欧盟委员会网站29日发布的新闻公告，欧委会将从30日起对自中国进口的电动汽车加征为期五年的反补贴税，三家被抽样调查的中国企业及其他企业将被加征税率不等的关税。公告同时表示，欧盟和中国将继续努力寻找符合世贸组织规则的替代方案。

德国经济部发言人表示，德国支持正在进行的欧盟与中国的谈判，希望通过外交途径缓解贸易紧张局势。德国致力于保持市场开放，德国作为与全球互联的经济体依赖于此。

斯洛伐克总理菲佐说，他反对与中国打贸易战，对中国电动汽车加税是不明智的做法，会对欧洲自身造成极大损害。中国电动汽车领先欧洲，中国的先进产能可以帮助欧洲提高生产率。

自欧盟发起反补贴调查以来，包括大众、宝马、梅赛德斯-奔驰在内的欧洲大型汽车制造商一致表示反对，认为贸易保护主义只会阻碍增长。这些企业敦促欧盟通过谈判磋商解决问题，呼吁保持市场开放，确保所有市场参与者公平竞争。

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒表示，征收反补贴关税是全球自由贸易的倒退。目前，谈判大门依然敞开，欧中双方应继续寻求符合世贸组织规则的解决方案。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼接受新华社记者采访时表示，反对对中国出口电动汽车征收惩罚性关税，这不符合欧洲民众的利益。电动化转型是应对气候变化的基石，应支持并推进这一转型。

奥地利汽车专家弗里茨·因德拉指出，通过加征关税把中国电动汽车拒之门外无法保护欧洲汽车制造商，也无法消除中国电动汽车的价格优势。

保加利亚前总理外交政策顾问、前安全委员会秘书博扬·丘科夫表示，中国加大投入推动绿色转型，是值得其他国家效仿的榜样。欧盟对中国电动汽车加征关税是出于政治需要。美国将中国视为其在全球的主要经济竞争对手，把欧盟作为与中国进行贸易战的工具。

罗马尼亚经济学家安德烈·勒杜列斯库表示，在向绿色和数字经济转型过程中，世界需要中国电动汽车。他认为，基于多边主义的全球化是各国融入全球经济循环的最佳解决方案。

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇告诉记者，欧盟针对中国电动汽车加征关税的做法损人不利己。在绿色产品领域实施保护性、限制性贸易措施，既不符合进出口双方经济利益，也不利于全球发展低碳经济、应对气候变化的国际合作。欧盟消费者不得不为购买来自中国的电动汽车而支付更高费用，承受不必要的损失。

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