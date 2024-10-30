人民网北京10月30日电 （记者高石）近日，由外语教学与研究出版社出版的《汉语小词典》（缅甸语版）正式上市，为缅甸朋友学习汉语提供帮助。

《汉语小词典》（缅甸语版）。外语教学与研究出版社供图

本书是一部初阶汉外外汉双向词典，主要为母语为缅甸语的汉语初学者编写，也可供缅甸语学习者使用。全书主要由汉语—缅甸语和缅甸语—汉语两部分组成。汉语—缅甸语部分收词4000余条，包含了汉语中的常用词、高频词。缅甸语—汉语部分收词近3400条，均为缅甸语中的核心词、基本词和常用词。

本词典突出学习型特点，释义简明，易于理解，并提供必要的语用信息或文化常识等。例证简洁地道，贴近生活，易于模仿，且适当选取成语、俗语、谚语等，集中展现中缅文化特色。所有汉语词目、例词或例句均标注汉语拼音，辅助读者尤其是汉语初学者学习。全书还配有15个系列180余幅彩插，帮助读者理解词义；精选《汉字书写笔顺规则》《中国历代纪元简表》《二十四节气》等作为附录，丰富拓展中国语言和文化知识。

本词典为国家出版基金项目“外研社外向型多语种汉语学习词典系列”项目成果之一。该词典系列的出版，旨在为国外读者提供一个了解中国语言文字乃至中国文化的窗口，同时为中国与共建“一带一路”国家的文化交流提供助力。目前，已出版英语版、法语版、俄语版、德语版、泰语版、韩国语版、老挝语版、马来语版、阿拉伯语版、葡萄牙语版、乌克兰语版等近20个语种，欢迎广大读者关注。

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