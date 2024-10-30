新华社日内瓦10月30日电 专访：进博会是深化瑞中经贸合作的重要平台——访瑞士中心董事会主席戴尚贤

新华社记者陈斌杰 马汝轩

瑞士中心董事会主席、瑞士前驻华大使戴尚贤近日在瑞士弗里堡接受新华社记者专访时表示，中国国际进口博览会（进博会）是深化瑞士和中国经贸交流合作的重要平台。

戴尚贤说，瑞中两国关系稳定向好，中国举办进博会等积极举措将为双方经贸合作注入新的动力。他还说，进博会已成为一年一度的重要活动，展示了中国继续对外开放的决心。

戴尚贤说，从许多方面来看，进博会都是成功的。展会规模大，外国企业参展数量多，进博会的影响力持续增长。

戴尚贤表示，自首届进博会举办以来，瑞士中心从未缺席过任何一届进博会，每年都组织瑞士企业参展。今年瑞士中心共组织30多家瑞士企业参展，瑞士中心位于食品及农产品展区的展台面积达270平方米，创下历年之最。

瑞士中心是一家非盈利组织，致力于支持瑞士企业在中国开展业务。戴尚贤说，在瑞士中心的组织下参加进博会的瑞士企业数量众多，这反映出进博会的吸引力和影响力。

戴尚贤说，进博会是加强瑞士企业开拓中国市场能力的“倍增器”，为相关企业提供展示企业形象和产品的平台。历年来，瑞士中心促成了众多商业合作，“进博会对我们来说是一个成功的故事”。

戴尚贤认为，进博会不仅是企业合作的重要平台，也有利于提振消费信心，扩大消费需求。

(责编：崔译戈、徐祥丽)