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中国代表呼吁推动中东停火拯救生命恢复和平

2024年10月30日15:07 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月29日电（记者施春）中国常驻联合国代表傅聪29日在安理会中东问题公开辩论会上表示，中东局势每况愈下，和平前景暗淡，全面战争阴霾笼罩。安理会应立即行动，解决迫在眉睫的问题，推动停火、拯救生命、恢复和平。

　　傅聪强调，立即实现持久停火，这是拯救生命、阻止局势恶化的前提。美国宣布将重新推动停火谈判，中方希望谈判不会陷入过去几个月原地踏步的怪圈，不会成为延长和扩大战事的借口。中方支持安理会运用工具箱中的所有选项，为实现停火采取进一步行动。

　　傅聪说，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处依据联大授权提供救济，是加沙人道援助的支柱。以色列议会罔顾国际社会强烈反对，通过两项法案，试图限制和关闭工程处，中方对此予以强烈谴责。关闭工程处是对地区几百万巴勒斯坦难民新的集体惩罚，将严重冲击地区人道局势和安全稳定。中方要求以色列停止推进并撤销有关法案，为包括工程处在内的联合国人道机构开展工作保障尊严、安全和便利。

　　傅聪指出，当前形势下，有关国家源源不断地向以色列大规模供应武器，是否有利于安理会决议目标的实现，是一个需要严肃对待的问题。中方希望有关国家正视大规模武器供应带来的严重后果，停止为军事冒险火上浇油。

　　傅聪强调，一场地区全面战争正在迫近。以色列入侵黎巴嫩、持续开展无差别轰炸，多次发动对伊朗和叙利亚的空袭，侵犯有关国家主权和领土完整，使地区局势更加动荡。形势岌岌可危，任何不负责任的冒险行动都极端危险，将带来灾难性后果。中方呼吁所有各方保持最大克制，共同遵守《联合国宪章》和国际法原则，回到通过政治和外交手段解决争端的正确轨道。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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