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俄专家：金砖机制在世界上的地位将逐年提升

2024年10月30日15:05 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科10月30日电（记者江宥林）俄罗斯战略规划与预测研究所所长亚历山大·古谢夫日前在接受新华社记者专访时说，金砖机制的发展壮大顺应世界发展趋势，其地位将逐年提升。

　　古谢夫表示，无论是俄罗斯、中国、印度、巴西、南非，还是在金砖机制实现历史性扩员后新加入的几个国家，都是各大洲主要国家，这对于“大金砖合作”具有非常重要的意义。

　　古谢夫说：“世界正在发生剧变，金砖机制的发展壮大顺应着世界秩序的变化趋势，它在世界上的地位将逐年提升。”

　　古谢夫强调，金砖国家和“全球南方”国家“不是西方国家，但并非反西方”。金砖国家倡导同各国发展友好关系，在睦邻友好、相互尊重国家主权的基础上建立长期联系，这将为该机制进一步发展提供巨大动力。

　　成立18年来，金砖不断发展，人口占全球总量近一半，经济总量占世界比重超过三成，对世界经济增长贡献率超过50%。古谢夫表示，金砖国家在全球经济发展中扮演着日益重要的角色，而中国的快速发展给他留下深刻印象。

　　“中国的发展非常迅速且充满活力，这是所有人都能看到和感受到的。”他说，中国坚持不干涉他国内政和促进共同发展等原则，中国领导人提出的共建“一带一路”倡议就是一个直观案例。这一倡议与包括俄罗斯在内的世界各国开展合作项目，“明确而务实”。

　　谈及俄中关系，古谢夫表示，两国在人文、教育、医疗、能源等领域合作前景广阔，俄中睦邻友好关系将促进金砖国家间关系发展。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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