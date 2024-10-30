新华社莫斯科10月29日电（记者黄河）俄罗斯总统普京29日表示，俄罗斯无意卷入军备竞赛，但会把核力量维持在必要水平。

据俄罗斯总统网站消息，普京当天以视频连线方式观看战略威慑力量演训并发表讲话。普京在讲话中说，使用核武器是俄确保国家安全的“极其特殊的最后措施”，“三位一体”核力量仍是俄罗斯主权和安全的可靠保障，能解决俄罗斯战略威慑问题，也是保持核均势和力量平衡的全球稳定的客观因素。

普京表示，俄罗斯现代化核武器装备率已达约94%。俄方将根据计划把战略火箭军的武器装备更新为新型固定和移动发射导弹系统，这些装备将“具备更高精度、更短发射准备时间及更精确反导系统”。

另据俄国防部网站发布的视频和消息，俄国防部长别洛乌索夫29日通报称，俄战略威慑力量与陆海空部队的人员及装备当天进行演训，并实际发射了弹道导弹和巡航导弹。

别洛乌索夫在视频中说，演训期间，俄战略威慑力量从俄西北部的普列谢茨克发射场向堪察加半岛库拉靶场发射了一枚“亚尔斯”洲际弹道导弹，从位于巴伦支海和鄂霍次克海水域的核潜艇分别发射了“青斑”和“布拉瓦”弹道导弹。此外，参与演训的图－95MS远程战略轰炸机也进行了巡航导弹发射。

别洛乌索夫表示，俄战略威慑力量演训所设定的任务已全部完成，所有导弹均击中目标。

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