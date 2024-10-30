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8名奥地利联黎部队维和人员遭袭受伤

2024年10月30日09:09 | 来源：新华网
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　　新华社维也纳10月29日电（记者于涛　刘昕宇）奥地利国防部29日发表声明说，8名奥地利联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）维和人员在黎巴嫩南部的火箭弹袭击中受伤。

　　奥地利国防部在声明中说，当天中午联黎部队位于黎巴嫩纳古拉的营地遭到火箭弹袭击，8名隶属于抢修排的奥地利维和人员受轻伤。

　　声明说，目前尚无法确定袭击来自何方或由何人所为。奥地利国防部长克劳迪娅·坦纳表示，“以最强烈的措辞谴责此次袭击”，要求立即对袭击进行调查，并呼吁交战各方确保联合国维和人员的安全。

　　联黎部队纳古拉营地位于黎巴嫩南部，与以色列接壤。联黎部队根据安理会1978年通过的第425号决议建立，目前有1万余人。据奥媒报道，联黎部队中有来自奥地利的160余名士兵，他们主要负责后勤保障。

　　随着黎以冲突不断升级，近期已有多名联黎部队维和人员受伤。国际社会曾多次对以色列提出抗议和谴责。以色列总理内塔尼亚胡此前表示，黎巴嫩真主党将联黎部队用作“人盾”，以军曾多次提出联黎部队撤出战区的要求，但屡遭拒绝。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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