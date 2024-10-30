新华社北京10月29日电 综合新华社驻外记者报道：针对以色列议会日前通过禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）开展有关活动的相关法案，联合国多个机构接连发声表示反对，强调近东救济工程处的工作无法被取代，禁止该机构的活动或将导致加沙地带人道主义系统崩溃。

联合国日内瓦办事处29日举行例行记者会，多个联合国机构对以方行为提出反对。国际移民组织总干事艾米·波普表示，近几十年来，近东救济工程处在加沙等地为当地居民提供了教育、医疗等基本生活服务，对当地居民的生活起到至关重要作用，近东救济工程处“绝对必不可少”。

联合国儿童基金会发言人詹姆斯·埃尔德表示，如果近东救济工程处无法运作，人们很可能会看到加沙的人道主义系统崩溃。

联合国人道主义事务协调厅发言人延斯·莱克表示，对巴勒斯坦人来说，以色列的决定是错误的，“如果该决定付诸实施，加沙地带将遭受更严重的‘集体惩罚’” 。

联合国人权事务高级专员办事处发言人杰里米·劳伦斯表示，如果没有近东救济工程处，向加沙地带大部分人口提供食物、住所、医疗保健、教育等服务将陷入停滞。

世界卫生组织总干事谭德塞28日在社交媒体平台上说，近东救济工程处是过去几十年来巴勒斯坦人不可替代的“生命线”。以色列议会的决定威胁到所有依赖近东救济工程处生活的民众的生命和健康，将产生毁灭性后果，这是不能容忍的。

此外，法国、德国、波兰、斯洛文尼亚等国也纷纷表态，表示相关法案的通过将对加沙地带等地的人道主义援助工作带来严重后果。

以色列议会28日通过两项法案，其一是禁止近东救济工程处明年在以色列开展任何活动或提供任何服务，随后通过的第二项法案是关于断绝以色列与近东救济工程处的官方接触。

(责编：崔译戈、徐祥丽)