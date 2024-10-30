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俄称击毁乌军无人机系统控制中心 乌称多地遭空袭致5人死亡

2024年10月30日09:05 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科/基辅10月29日电（记者张继业　李东旭）俄乌双方更新29日战事信息，俄罗斯方面称击毁乌军总参谋部无人机系统控制中心，乌克兰方面称多地遭空袭至少5人死亡。

　　俄罗斯国防部29日说，俄军出动航空兵、无人机、导弹和火炮部队，成功击毁乌克兰武装部队总参谋部无人机系统控制中心，同时还摧毁多个乌空军基础设施以及有生力量和军事装备。

　　俄国防部还说，在过去24小时，俄军已成功控制顿涅茨克地区的戈尔尼亚克、卡捷里诺夫卡和多布罗沃利耶3个居民点，俄军正积极向库拉霍沃方向挺进。在库尔斯克地区，俄军挫败乌军5次进攻。

　　乌空军29日在社交媒体发文称，当天凌晨，俄军从克里米亚向第聂伯罗彼得罗夫斯克州克里沃伊罗格市发射了1枚“伊斯坎德尔－M”导弹，从俄奥廖尔州、库尔斯克州发射48架攻击型无人机，基辅州、苏梅州、赫梅利尼茨基州等8个州进行防空作业，拦截26架攻击型无人机。此外，俄军从不同方向对乌军前线持续发射制导航空弹药。

　　同一天，乌克兰哈尔科夫市长捷列霍夫说，当天凌晨，哈尔科夫市奥斯诺维扬斯基区一处私人住宅遭到导弹袭击，导致4人死亡。

　　第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事行政长官利萨克说，当天凌晨，克里沃伊罗格市遭导弹袭击，造成1人死亡、14人受伤，该市一处办公楼和部分公寓楼、一所学校在袭击中受损。

　　基辅市军事管理局局长谢尔盖·波普科说，当天凌晨，俄军对基辅市发动了10月以来第18次空袭。该市索洛缅斯基区和斯维亚托申斯基区的部分居民楼、一处天然气管道和一处办公楼被无人机碎片击中，部分设施起火，目前大火已被扑灭。袭击造成索洛缅斯基区6人受伤，其中1人入院治疗。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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